Sub comanda lui Marius Măldărășanu, . Sibienii s-au impus după 3 goluri marcate în finalul primei reprize.

Marius Măldărășanu, după victoria din Hermannstadt – Dinamo 3-0. “Am profitat de greșeli”

Marius Măldărășanu este de părere că . Gazdele au profitat de greșelile “câinilor” din care și-au creat și cele mai multe ocazii, iar până la final au controlat foarte bine partida de la Sibiu.

ADVERTISEMENT

“Am făcut pressing sus, au greșit foarte multe mingi, noi am profitat. Am fost și noi agresivi, dar ei au făcut multe faulturi la limită. Din punct de vedere defensiv am fost foarte bine, ei nu au contat în atac.

O primă repriză bună, a doua gestionată așa cum trebuie, 3 puncte, începem play-out-ul cum trebuie, felicit băieții, felicit publicul. M-a impresionat galeria lui Dinamo”, a spus Marius Măldărășanu la finalul victoriei în fața lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Ianis Stoica, despre obiectivele clare ale lui Hermannstadt: “Vrem locul 1 în play-out și Cupa României”

“A fost un meci greu, l-am așteptat încă de acum trei săptămâni, acolo am pierdut calificarea în play-off, ‘fierbeam’ înainte de meci, așteptam să ne luăm revanșa, suntem bucuroși pentru cele trei puncte.

Nu m-am gândit la faptul că putem conduce cu 3-0 la pauză, am fost foarte montat, mai puteam da goluri, am mai avut ocazii, dar importante sunt punctele.

ADVERTISEMENT

Ele ne aduc liniștea, dacă Dinamo câștiga venea la două puncte și automat ne temeam. Am încredere în mine, voi mai înscrie dacă voi juca bine.

Antrenorul nostru a spus că trebuie să câștigăm Cupa României și locul 1 în play-out, ne-am montat să câștigăm acest joc și urmează două săptămâni de pregătire.

ADVERTISEMENT

Cred că Dinamo merită să rămână în Superliga, a fost un simplu joc, au făcut și jocuri foarte bune, aș vrea să se salveze”, a spus Ianis Stoica.