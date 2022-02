Acuze grave pentru Marius Șumudică după plecarea de la Yeni Malatyaspor: „I-a abuzat verbal și sexual pe jucători”. Reacție savuroasă a antrenorului

. Antrenorul român a fost demis de la echipa aflată pe locul 20 în Super Lig, după care s-a trezit cu câteva acuzații extrem de grave.

După plecarea de la Malatya, tehnicianul are și el un ghimpe împotriva clubului. Despărțirea a fost unilaterală, iar Șumudică a anunțat că .

Fostul translator îl acuză pe Marius Șumudică de hărțuire sexuală

La câteva ore de despărțirea de lanterna roșie din campionatul Turciei, antrenorul român a fost acuzat de hărțuire sexuală de către fostul său translator de la Kayserispor, Gaziantep și Rizespor.

„Când Marius Șumudică a preluat Yeni Malatyaspor, nu am vorbit din respect pentru Malatya. Acum e momentul să vorbesc liber.

Șumudică i-a abuzat verbal și sexual pe jucătorii săi. Dacă vreți, pot să demonstrez”, a declarat Oguzhan Erdogmus, la Radyospor, citat de .

Cum se apără Șumudică

Marius Șumudică a respins ferm acuzațiile fostului său colaborator și se amuza pe seama declarațiilor sale.

„M-a bufnit și râsul când am citit. N-am avut până la 50 de ani ieșiri de genul și am acum? Am doi copii, o familie… M-a bufnit râsul. Este translatorul care m-a atacat din primul minut de când am ajuns la Malatyaspor.

Conducerea nu a vrut să îl ia și el m-a atacat pe mine. Eu nu am nicio problemă. Se vor ocupa avocații de toată problema. E un subiect căruia nu îi dau importanță.

Mie îmi plac femeile. Sunt cu soția mea de atâta timp. Nu îmi plac băieții mie. Marius Niculae (n.r. – invitat în studio la Digi Sport) este unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-am antrenat. El poate să spună care sunt preferințele mele sexuale.

E un băiat care arată bine și la care mă puteam da, dacă era să mă dau la cineva (n.r. – râde).

Agresiune verbală și sexuală?! Am tras de unu, am intrat peste ei la dușuri?! Mă bufnește râsul! Voi îl știți pe Șumudică. Eu sunt mai glumeț cu jucătorii. Îi iau în brațe, îi pup, glumim, dar să mă acuze în halul ăsta? E ciudat că apar aceste acuzații dupăce plec din țara aia vrând să îmi strice imaginea”, a declarat Marius Șumudică, la .