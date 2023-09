Marius Șumudică, acces de furie la debutul la Gaziantep: “A luat-o razna pe margine!”

, însă antrenorul român în vârstă de 52 de ani nu reușește pentru moment să îi scoată pe turci din criză. Gaziantep a pierdut și cu Kayserispor și a ajuns pe ultimul loc în campionatul Turciei.

Marius Șumudică, debut cu stângul la Gaziantep. Turcii au ajuns pe ultimul loc

Gaziantep a pierdut cu 0-2 în deplasare la Kayserispor, o altă echipă pe care Marius Șumudică a pregătit-o în campionatul Turciei. Antrenorul român a privit neputincios de pe bancă cum jucătorii săi au continuat seria meciurilor slabe din primele patru etape și rămân pe ultimul loc în clasament cu zero puncte.

ADVERTISEMENT

Omul meciului a fost atacantul Mame Thiam, care a reușit o „dublă” în minutele 6 din penalty și 89. Echipa lui Marius Șumudică are o apărare dezastruoasă, cu 12 goluri primite în cinci meciuri și doar două marcate.

Marius Șumudică va debuta în fața propriilor fani în etapa a 6-a cu Istanbulspor, când jucătorii săi vor avea ocazia să spargă gheață și să aducă primele puncte din acest sezon.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică și-a ieșit din minți pe bancă la meciul cu Kayserispor

Marius Șumudică a fost un pachet de nervi la meciul cu Kayserispor și s-a manifestat extrem de vulcanic pe tot parcursul meciului, notează jurnaliștii de la . “Șumudică a luat-o razna pe margine”, este titlul articolului scris de publicația citată.

Antrenorul român chiar a intrat pe pe teren la ocaziile lui Furkan și Denis Drăguș, din pasele lui Alexandru Maxim. Reacțiile sale au devenit repede subiecte importante în presa din Turcia.

ADVERTISEMENT

Ce note au primit jucătorii români de la Gaziantep

și chiar dacă a încasat două goluri a fost notat cu 6,3. Denis Drăguș și Alexandru Maxim au fost cei mai buni jucători ai echipei lui Marius Șumudică și au primit 7,2. Junior Morais, fostul jucător al Rapidului a fost rezervă neutilizată.

Șumudică știe că are o misiune extrem de dificilă la Gaziantep, așa cum a declarat încă de la prezentarea oficială: „Nu mi-a fost ușor, dar am venit cu inima deschisă. Simt că aceasta este propria mea casă. Acest loc mi-a dat totul înainte. Am încercat să dau totul acestui oraș.

Am vrut să fac o glumă într-un interviu, desigur că nu credeam că va fi o asemenea problemă. Mai târziu, orașul a devenit sensibil la această glumă. Mi-am cerut scuze tuturor. Dar era prea târziu. De atunci, atât eu, cât și orașul am pierdut.

ADVERTISEMENT

Îmi cer scuze tuturor din nou. Este un mare risc pentru mine să vin aici chiar acum. Cu toate acestea, nu am fost niciodată un antrenor care a retrogradat în carieră. Cred că voi avea succes și cu această echipă. Avem aici o poveste neterminată, sper să o umplem din nou de succes”.