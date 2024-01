Marius Șumudică, decizie după ce a primit două oferte din Arabia Saudită: „M-au sunat şi aseară”

Marius Șumudică se întoarce în Turcia în cursul zilei de miercuri, 3 ianuarie, pentru a relua pregătirile la Gaziantep. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate înainte de Crăciunul trecut că pentru a antrena în Golf, la Al Nasr Dubai.

Marius Șumudică, două oferte din Arabia Saudită

Totodată, Al-Riyadh și Abha l-au pus în vârful listei pe Marius Șumudică, potrivit . Cele două formații se află în zona roșie a clasamentului și consideră că antrenorul român este varianta care ar putea să le salveze de la retrogradare.

La Abha evoluează portarul Ciprian Tătărușanu. Fostul goalkeeper de la naționala României a înregistrat cifre dezastruoase la ultimele meciuri în Arabia Saudită. De asemenea, la Al-Riyadh este legitimat Alin Toșca, fostul fundaș de la echipa națională.

Despre interesul lui Al-Riyadh și Abha pentru Marius Șumudică a scris și presa din Turcia. Totuși, „Șumi” va continua la Gaziantep până la finalul sezonului. Principalul obiectiv este salvarea de la retrogradare.

„Am avut două oferte, le am şi în momentul de faţă, dar le-am refuzat. Ei continuă să mă sune, m-au sunat şi aseară. Dar nu se pune problema, pentru că nu aş putea să îmi bat joc de jucătorii pe care i-am adus. Oamenii au avut încredere în mine.

Şi eu am avut încredere. Nu pot să-i las la jumătatea drumului, chiar dacă ofertele erau mult mai avantajoase din punct de vedere material. Câteodată, rezultatul e mai important. Banii vin, dacă dai fotbalului ce trebuie. Am contract până la vară”, a declarat Marius Şumudică.

Marius Șumudică, decizie după ce a primit o ofertă de 3 milioane de dolari pe an: „M-au sunat şi aseară”

Din suma de 3 milioane de dolari, Marius Șumudică trebuie să își plătească staff-ul tehnic. Așa cum a declarat la FANATIK SUPERLIGA, și vrea să continue la Gaziantep cel puțin până la expirarea contractului, la finalul sezonului.

“Am avut acum trei săptămâni ofertă pe masă din Emiratele Arabe Unite, dar aducând jucători români, înțelegându-mă foarte bine cu conducerea de aici nu am luat-o în calcul. Chiar dacă era o ofertă mai mult decât dublu față de ce câștig aici.

Nu puteam. Venisem de o lună jumate aici, eram și pe un trend ascendent, îl adusesem pe Drăguș. El a zis: ‘Nu veneam niciodată. Am venit pentru tine’.

L-am regăsit pe Maxim aici, l-am adus pe Junior, am adus niște jucători, căpitanul echipei naționale a Camerunului, pe Niță… Ce să fac acum? Nu pot să-mi bat joc de niște oameni.

Am 52 de ani. Mai am timp să fac bani dacă îmi doresc foarte mult. Vreau să-mi termin ceea ce am de făcut aici. Dacă se va întâmpla ferească Dumnezeu să se schimbe conducerea și să se renunțe la serviciile mele atunci cu siguranță voi lua în calcul.

Era o ofertă foarte, foarte bună. Nu mai contează acum. A fost o echipă din Dubai care îmi oferea pe un an și jumătate de trei ori banii pe care-i am aici. Un salariu foarte bun”, a dezvăluit Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.