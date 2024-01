Marius Șumudică, declarații dure după Galatasaray – Gaziantep. „Sunt un popor gelos, dar președintele Galatei mi-a mulțumit după meci”. Exclusiv

Gaziantep . Echipa lui Marius Şumudică a condus până în minutul 73 şi a fost învinsă în ultimul minut de favorita la câştigarea campionatului.

Marius Șumudică, declarații dure după Galatasaray – Gaziantep: “Îmi ajut jucătorii români să crească şi fac lucruri pe care alţii nu le fac

Marius Şumudică a vorbit pentru FANATIK SUPERLIGA după meci, având un discurs dur la adresa criticilor, inclusiv a celor din Turcia, despre care spune că sunt geloşi:

“Pot să spun următorul lucru, am jucat cu o echipă care valorează 300 de milioane de euro. Mi-au lipsit cinci jucători din primii 11: Gradel, care e la Cupa Africii, Ogun şi Mustafa, doi turci care au avut cartonaşe, N’Koulou care l-am luat de la Aris şi Acosta, căpitanul naţionalei din Honduras.

Nu-i uşor, când ţie îţi lipsesc cinci jucători şi lui Galata nu îi lipseşte nimic… Am fost la un pas să scot un rezultat extraordinar. Cu 40.000 de fani în spate, cu atmosferă. Este singurul stadion pe care l-am văzut unde suporterii nu stau pe scaune, doar în picioare.

Dar am fost la un pas. Am jucat bine, uite că îmi ajut jucătorii români să crească şi fac lucruri pe care alţii nu le fac. Un campionat foarte greu. Am jucat împotriva lui Mertens, Icardi, Zaha, despre ce vorbim?

“Sunt atacat din toate părţile. Şi aici la fel. Pentru că sunt geloşi, e un popor gelos”

Jucători care au 10-15 milioane salariu. Asta-i viaţa. Nu mai zic nimic, nu le răspund. E treaba lor, dar asta facem. Distrugem antrenorii care lucrează în străinătate. Aş vrea să văd câţi antrenori au lucrat în ultimii 10 ani în Turcia, câţi au reuşit?

Şi nu mi-e uşor. . Pentru că sunt geloşi, e un popor gelos. Asta e. Îmi văd de treabă şi sper să îi scap de la retrogradare. E ca şi cum aş câştiga campionatul.

După şase etape, când i-am luat, aveau zero puncte, pe ultimul loc. Ăsta e cel mai important meci, cu Kayseri. Trebuie să îl câştig neapărat. Să pierd cu o astfel de echipă în minutul 90, să dea ăla golul vieţii, ca van Basten.

“Lumea vede doar părţile rele”

Să vină după meci preşedintele lor să îmi strângă mâna şi să zică «Îţi mulţumesc că eşti în fotbalul din Turcia» înseamnă mult, mult. Şi să mă aplaude la final şi suporterii lui Galata… Lumea vede doar părţile rele.

Nu vreau să fac comparaţii unde antrenez eu şi ce nivel e. Dar mai trebuie spuse lucrurilor pe nume. M-am săturat numai de critici”, a declarat Marius Şumudică pentru FANATIK SUPERLIGA.

