Marius Șumudică, dezvăluiri despre viitorul său ca antrenor: „M-au sunat două cluburi”. Unde va urmări Rapid – FCSB

însă antrenorul român nu duce deloc lipsă de oferte. „Șumi” s-a întors în țară și a prefațat și derby-ul Rapid – FCSB.

Marius Șumudică, ofertat de 2 echipe din SuperLiga: „Nu am nicio discuție cu domnul Rotaru”

Marius Șumudică a primit deja două oferte, însă neagă orice : „M-au sunat două cluburi din liga națională, care erau în play-out, nu se pune problema. Nu știu nimic, nu am nicio discuție cu dl Rotaru, n-am avut și nu e fair-play să am o discuție cu el atâta timp cât cei de acolo au antrenor, joacă derby-ul acum cu cealaltă echipă din Craiova. Nu s-a pus problema. Nu e frumos să discutăm despre o echipă care are antrenor”.

Antrenorul în vârstă de 53 de ani a recunoscut că prioritatea sa e să își găsească un contract în străinătate: „Dacă vreo echipă va rămâne fără antrenor, există și posibilitatea să rămân în țară, dar prioritate e să plec în străinătate, să mă odihnesc două, trei luni și apoi plec. Ori mă întorc în Golf, ori în Turcia, vedem”.

„Șumi” profită de vacanță și va fi prezent la Rapid – FCSB: „Am bilet în lojă, la derby. Vin să-mi văd echipa pe care o iubesc, cu care am crescut de mic, asta e. Sunt rapidist, nu neg niciodată lucrul ăsta. E un spectacol fotbalistic, trebuia să fie vizionat de foarte multă lume. Probabil, FCSB are un avantaj pentru că joacă pe Arena Națională o dată la două săptămâni.

Dar, din câte știu, parcă ultima dată i-a bătut Rapidul chiar acolo. Nu știu exact, nu țin minte, dar e clar că va fi un spectacol și va trebui să fie cât mai mulți oameni. Cred că dacă FCSB va câștiga, 90% va fi campioană.

Cum vede lupta la titlu

Șumudică crede în continuare că sunt patru echipe care se bat la titlu: „Va fi o luptă între FCSB, Rapid, CFR și Craiova. Eu am luat campionatul cu Astra. Când nu se mai înjumătățesc punctele, un meci contează, sunt 3 puncte, legi 3 victorii, sunt 9 puncte, altă echipă se poate încurca.

Dar, la diferența pe care o are FCSB în momentul de față, dacă se întâmplă să câștige și cu Rapid atunci cred că va fi foarte greu să mai fie prinsă de cineva”.

Marius Șumudică a explicat de ce și-a dat demisia de la Gaziantep: „De o lună tot spuneam că vreau să mă opresc”

Marius Șumudică a trecut prin momente grele la Gaziantep în ultima perioadă: „Mă simt foarte ușurat, mă simt bine că am ajuns acasă. Eu mi-am dorit să plec de la Gaziantep, deja anunțasem pe majoritatea oamenilor din club după ce au văzut ce se întâmplase cu o săptămână înainte și problemele pe care le aveam cu presa locală. Știu de cine erau generate aceste probleme, dar nu are rost, pentru mine e un subiect închis.

Am decis să plec înaintea jocului cu Antalyaspor. Practic, eu am preluat această echipă cu zero puncte după 5 etape, un gol marcat și 10 primite și – dacă se face un clasament de când am preluat eu echipa – sunt pe locul 14 din 20 de echipe, cu 7 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri”.

Tehnicianul susține că nu a fost lăsat de conducere să își dea demisia: „Pentru mine a fost o experiență OK, am întâlnit antrenori de mare valoare, jucători la fel. Obosisem, simțeam că nu pot să mai transmit nimic echipei. Am încercat, de o lună tot vorbeam cu bașkanul și-i spuneam că vreau să mă opresc. Chiar dacă bătusem la Istanbulspor. Nu și-a dorit, dar până la urmă n-a avut încotro și mi-a acceptat demisia”.

Despărțire emoționantă de Gaziantep: „Jucătorii români au venit la hotel”

Marius Șumudică este regretat de către fotbaliștii de la Gaziantep: „Le mulțumesc jucătorilor români, au venit la hotel, dar nu numai cei români, și cei africani, și turcii, toată lumea. Ei m-au întors prima oară, dar a doua oară le-am spus că nu mai pot, eram stors, nu mai aveam energie, motivație”.

„Șumi” știe de unde au început problemele sale: „Toate astea au fost generate de foarte multe atacuri după ce s-a spus că mi se dă pașaportul turc. Presa din Gaziantep a avut fel de fel de atacuri. Eu nu vorbeam aici, în România, dar toți preluau ce scriau cei de acolo și care, de fapt, nu făceau decât să mă desființeze”.

Șumudică susține că a existat un complot împotriva sa: „Erau antrenori care pierdeau 6-7 jocuri, eu am pierdut unul singur, bătusem la Istanbulspor, făcusem egal cu Samsunspor apoi, și am pierdut cu Bașakșehir, o echipă foarte bună. Totul a fost concertat, împotriva mea. Atunci am zis că nu mai pot, nu vreau să stau să fiu hulit într-un oraș în care, în ultima zi când mi-am încheiat socotelile, m-am dus pe la bancă, pe la farmacie, să mai cumpăr ce nu se găsește pe aici, și toată lumea mă oprea pe stradă și-mi spunea că mă roagă să nu plec”.

Niță, Drăguș, Maxim, Sorescu și Morais, îngrijorați după plecarea lui Șumudică de la Gaziantep: „Vine un antrenor tânăr”

Șumudică nu are însă resentimente și speră că situația la echipă se va redresa: „Eu le doresc baftă, le doresc din suflet să rămână în prima ligă pentru că asta înseamnă că cele 28 de puncte pe care le-am făcut și eu contează enorm. Ei sunt foarte îngrijorați după plecarea mea. Niță, Drăguș, Maxim, Sorescu, Junior au fost la mine în cameră aseară.

Sunt îngrijorați, nu știu ce se întâmplă. Vine un antrenor tânăr, din câte am înțeles, care nu are prea multă experiență. Are vreo 10-12 meciuri în prima ligă, deocamdată, dintre care am înțeles că vreo 8 înfrângeri sau ceva de genul ăsta. Nu știu exact bilanțul lui.

Eu îi doresc baftă, dacă va avea nevoie sau eu știu, cei din club vor apela la mine să-i dau câteva informații, cu mare plăcere. Este orașul unde m-am simțit bine și unde, chiar dacă parcursul de acum n-a fost unul extraordinar, a fost și generat de o problemă”.

De ce nu a reușit mai mult la Gaziantep

Șumudică a vorbit și despre neajunsurile pe care le-a întâmpinat la Gaziantep: „Anul trecut, această echipă 8 luni n-a jucat din cauza cutremurului. jucătorii n-au făcut pregătirea de vară, cei care au fost împrumutați au jucat doar 3 dintre ei și aia pe alocuri. Eu am găsit o echipă gata făcută, am încropit-o cu 3-4 transferuri. și au apărut rezultatele.

Dar acum, simțeam că bubui, nu mai puteam, după cât bine făcusem nu meritam la meciul cu Bașakșehir ce mi s-a întâmplat. De atunci, am zis gata. Am vrut să mă opresc, nu m-au lăsat jucătorii, după care am zis gata orice s-ar întâmpla”.