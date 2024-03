Pentru Șumudică, . Presa din Turcia anunțase că un eventual eșec, care ar menține formația pe locurile retrogradabile, ar putea să-i fie fatal.

Marius Șumudică chiar și-a dat demisia acum de la Gaziantep! Anunțul oficial al clubului

La două zile după ultima înfrângere suferită în campionatul Turciei, conducătorii clubului Gaziantep au luat decizia de a se despărți de Marius Șumudică în speranța că astfel va fi un șoc la echipă.

ADVERTISEMENT

”Cu mulțumirile noastre, Marius Șumudică. Consiliul de Administrație al clubului de fotbal Gaziantep s-a întâlnit cu directorul tehnic Marius Șumudică pentru a dezbate aspecte legate de ordinea de zi.

Ca urmare a unui schimb reciproc de opinii, Marius Șumudică și-a prezentat punctul de vedere conform căruia o schimbare de sânge este mai bună pentru echipă, datorită dragostei și respectului său pentru clubul și orașul nostru, fapt pentru care consiliul nostru de administrație a ajuns la un consens în această direcție.

ADVERTISEMENT

Dorim să-i mulțumim directorului tehnic Marius Șumudică și valoroasei sale echipe pentru contribuția adusă și îi urăm succes în următoarea parte a carierei sale. Vă salutăm cu drag, Consiliul de Administrație al clubului de fotbal Gaziantep”, se arată pe al grupării turce.

Șumudică a negat inițial că va pleca de la Gaziantep

În urmă cu doar 24 de ore, Marius Șumudică anunța că de la Gaziantep. Antrenorul de 53 de ani infirma informațiile apărute în presa locală, conform cărora ar fi pregătit să își dea demisia după eșecul cu Antalyaspor.

ADVERTISEMENT

”Iar m-ați demis?! N-am pomenit așa ceva! Nu știu de unde apar astfel de declarații de la mine, când eu nu am vorbit despre așa ceva. Mi se pare aiurea să apară astfel de informații și eu să stau să dezmint, zău!

Nu zic, se poate întâmpla orice, dar eu nu am anunțat că plec de la Gaziantep, nici nu am apucat să discut cu conducerea. Acum am aterizat”, a declarat tehnicianul român, pentru .

ADVERTISEMENT

Gaziantep ocupă locul 18 în clasamentul din Turcia, cu doar 28 de puncte în tot atâtea etape. Formația se află pe al doilea loc direct retrogradabil, iar șansele salvării devin din ce în ce mai mici pe măsură ce etapele se scurg.