Marius Şumudică, în locul lui Adi Mutu la Rapid? ”Îl am în sânge!”

Victor Angelescu, unul dintre acționarii din Giulești, a admis faptul că de la formația azeră Neftci Baku și a anunțat că oficialii clubului sunt pregătiți în cazul în care acesta va pleca.

Vine Marius Șumudică la Rapid în locul lui Adi Mutu?

În cazul în care fosta formație a lui Laurențiu Reghecampf va plăti clauza de reziliere a lui Adi Mutu și se va înțelege cu acesta, Rapid va fi nevoită să-și caute de urgență un înlocuitor. Iar printre numele vehiculate este și cel al lui Marius Șumudică.

”Nu mă voi propune eu niciodată la Rapid! Și oricum nu pot discuta despre asta, pentru că Rapid are antrenor în acest moment și acela este în continuare Adrian Mutu. Îl respect și nu pot vorbi ca și cum el nu mai este.

Clubul are o conducere profesionistă care își asumă deciziile. Dacă voi fi sunat, cu cel mai mare drag voi discuta cu ei. Știe toată lumea ce înseamnă Rapid pentru mine. Îl am în sânge. Aici nu mai e vorba de meserie, de contracte, de bani. E vorba de viață, de trăire, de senimente.

Mai presus de orice. Indiferent că va fi Șumudică antrenor la Rapid sau oricare alt antrenor, îmi doresc din suflet ca acest club frumos să câștige titlul în anul în care a împlinit 100 de ani”, a declarat Șumudică, pentru .

Șumudică, asaltat cu telefoane de fanii Rapidului

Tehnicianul a mărturisit ce fel de relație are cu președintele Rapidului, Daniel Niculae, și a dezvăluit că de la apariția informației că Mutu ar urma să plece a fost sunat de foarte mulți suporteri giuleșteni.

”Mă înțeleg bine cu Daniel Niculae, nu am auzit să aibă ceva împotriva mea. Eu l-am dorit foarte mult și l-am adus la Astra, acolo unde am câștigat împreună campionatul. Am lucrat foarte bine cu el, deci nu cred că ar avea ceva cu mine, sincer. Și dacă ar avea, cred că m-ar suna și mi-ar spune în față.

Am fost sunat de sute de suporteri de ieri până azi, e adevărat. Mi-au cerut să mă întorc, dar le-am spus că nu depinde de mine și i-am rugat să aibă încredere în conducerea Rapidului, care este una profesionistă. Mai multe nu vreau să vorbesc, pentru că nu vreau să se interpreteze”, a spus Șumudică.

Marius Șumudică din Arabia Saudită, după doar un an în care a stat pe banca tehnică a formației, din cauza unor divergențe cu oamenii din conducere. Antrenorul a dezvăluit că a mers la FIFA pentru a-și recupera toți banii din anul de contract pe care îl mai avea cu arabii.