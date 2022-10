Marius Șumudică, super ofertă din partea lui Adrian Mititelu. De ce l-a refuzat pe patronul FC U Craiova

, însă antrenorul a fost și pe lista lui Adrian Mititelu.

Marius Șumudică a fost aproape de FC U Craiova 1948: „Mi s-a impus să îl țin pe acel preparator fizic”

, a explicat la de ce l-a refuzat pe Adrian Mititelu: „Am avut și eu ofertă de la Craiova când eram în România. Am fost sunat de tatăl lui Adi, care era privat de libertate”.

ADVERTISEMENT

„Șumi” a fost încântat de discuțiile cu familia Mititelu, însă nu a putut accepta o singură condiție: „Am fost sunat și de băiat, mi s-au părut oameni echilibrați. Dar și mie mi s-a impus să îl țin pe acel preparator fizic (n.r. Dan Vasilică). Am refuzat, nu se punea problema”.

Ba, mai mult, oferta ar fi una mult mai bună financiar decât cea pe care a avut-o la CFR: „A fost o ofertă foarte bună, peste ce a Clujului, au o bază sportivă ce nu am văzut în viața mea, serios”.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a ales însă să plece afară

Marius Șumudică a explicat că nu ar fi acceptat niciodată să lucreze cu alte persoane în afară de staff-ul său: „Am refuzat pentru că voiam în străinătate, dar a spus că acest om voia să facă parte din staff-ul meu, ceea ce nu există. Eu am 7 băieți în staff-ul meu, nu o să îi las pe drumuri, sunt de 10 ani cu mine, merg peste tot cu mine.

Dacă ei nu sunt mulțumiți, fac în așa fel încât să fie bine, sau renunț la contract, că nu pot să las pe stradă un om care mie îmi face numai bine.

ADVERTISEMENT

Nu cred așa ceva (n.r: să existe un informator al patronului). Dar nu am insistat, deși cred că reușeam dacă insistam. Dar, în prima fază, așa era”, a spus Marius Șumudică, la Fotbal Club.

Marius Șumudică, pe lista lui Beșiktaș

Beșiktaș Istanbul e în căutarea unui nou antrenor, iar Marius Șumudică se află și el pe lista turcilor: „Sunt pe lista scurtă, dar cu șanse infime, pentru că ar dori un antrenor turc, e vorba despre Senol Gunes. Dacă ar fi vorba despre un antrenor străin, aș avea șanse mai mari.

ADVERTISEMENT

Am avut rezultate bune la Gaziantep, i-am bătut pe Beșiktaș de două ori, am lăsat loc de bună ziua în Turcia. Eu mă bucur, dar am doi ani de contract cu Al-Raed. Dacă se ajunge la un antrenor străin, aș fi eu primul.

ADVERTISEMENT

Am avut presă bună acolo, rezultate la Gaziantep. Te simți flatat când există acest interes. Eu am primit mai multe telefoane astăzi de la niște jurnaliști turci, le-am spus că sunt sub contract și că trebuie să mi-l respect. Nu știu…”, a mai spus Șumudică.