Marko Dugandzic l-a egalat pe Andrea Compagno în fruntea clasamentului golgheterilor după ”dubla” din Rapid – CFR Cluj 3-1: ”E frumoasă lupta noastră”

Atacantul croat a făcut un și cu cele două goluri marcate a ajuns la cota 19, fiind pe primul loc în topul marcatorilor din SuperLiga la egalitate cu italianul de la FCSB.

Marko Dugandzic, reacție fair-play după ”dubla” din Rapid – CFR Cluj 3-1 prin care l-a egalat pe Andrea Compagno

La finalul partidei Rapid – CFR Cluj 3-1, ultima din etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, Marko Dugandzic a vorbit despre duelul pe care îl duce cu Andrea Compagno pentru titlul de golgheter.

”A fost un joc foarte greu. O noapte fantastică, am început foarte bine. Știam că CFR va reveni în partea secundă. Am avut penalty foarte rapid, i-am șocat. După ce am marcat, am mai înscris o dată. În sfârșit, a fost o victorie grozavă. E play-off-ul, e greu. Dar, vom da totul.

Nu știu dacă a fost cel mai bun meci al meu de când sunt la Rapid. Am înscris. Dar joc pentru echipă, dau totul. A fost un meci bun. Fără echipă, nu pot să joc singur. . Sunt doar un jucător.

Chiar mă simt bine la Rapid. E frumoasă competiția cu Compagno în topul golgheterilor. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu pun presiune pe mine, sper că echipa va juca bine. Eu dau totul.

Am auzit că s-a vorbit despre schimbări după mai multe rezultate slabe, așa e la Rapid. Noi credem în continuare în staff și în Mister. Nu ne dăm bătuți și trebuie să stăm în picioare”, a declarat Dugandzic.

Junior Morais va continua și sezonul viitor la Rapid

Fundașul Junior Morais a anunțat că Rapid nu a depus armele în lupta pentru cupele europene și va merge la Constanța pentru a câștiga partida în fața liderului Farul. ”O victorie foarte importantă pentru noi. Două victorii acasă. Ne gândim să mergem și noi în Conference League, asta e dorința noastră.

A fost un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, care se bate în continuare la campionat. Mă bucur că am dat și eu o pasă de gol. Mereu când ajung acolo încerc să trimit mingea în careu, ca atacantul să poată da gol. Sunt bucuros că Dugandzic a marcat azi.

CFR e o echipă foarte potentă, așa a fost și azi. Dar și noi ne-am ridicat la un nivel foarte mare. Prima repriză a fost foarte bună, în a doua ne-am retras un pic, dar așa facem noi mereu. Rezist, mai sunt doi tineri acolo pe spate, Săpunaru și Grigore. Ne facem treaba foarte bine. Facem refacere, facem sală, recuperare. Tot ce depinde de noi ca în ziua meciului să ne prezentăm bine.

Eu cred că fiecare echipă are un obiectiv. Noi avem obiectivul nostru, să câștigăm fiecare meci. Mergem la Farul să câștigăm. Dorința noastră e să ajungem în Conference League. Din păcate, am făcut niște egaluri, dar asta e.

Am vrut să mă retrag, dar m-au convins băieții să mai stau un an. Mai rămân încă un an la Rapid. Nu am semnat, dar după assist-ul asta… M-a atins în mână, dar era în afara careului, nici nu m-am agitat”, a spus brazilianul.

Onea încă visează la cupele europene

Fundașul Răzvan Onea a mărturisit că Rapid este o echipă foarte greu de învins pe teren propriu și speră ca giuleștenii să câștige și în deplasarea de la Constanța cu Farul pentru a continua lupta pentru cupele europene.

”Suntem foarte puternici acasă, dar nu ne culcăm pe o ureche, mergem la Farul și sperăm să obținem o victorie și acolo. Speranța nu a murit niciodată. Luăm meci cu meci și sperăm să terminăm cât mai sus.

O calificare în Europa ar fi un bonus pentru noi. Farul e o echipa bună, e pe primul loc, joacă un fotbal foarte frumos. Dar mergem încrezători acolo și credem că putem obține un rezultat pozitiv, al treilea consecutiv”, a afirmat Onea.