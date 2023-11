Marko Dugandzic, viață de șeic în Arabia Saudită. Limuzină și penthouse în zgârie nori, la dispoziția croatului. Foto

Marko Dugandzic are parte de o viață ca în filme după ce a reușit fiind anunțate în exclusivitate de Dan Șucu FANATIK. Croatul în vârstă de 29 de ani și-a schimbat tunsoarea și se bucură de viața pe care i-o oferă salariul din Arabia Saudită. Dugandzic câștigă 1 milion de euro pe an la noua sa echipă. Are penthouse într-un turn exclusivist și se deplasează cu limuzina.

Dugandzic trăiește o viață de lux la Al-Tai

Rapid l-a vândut pe Dugandzic la Al-Tai pentru suma de 1.500.000 euro. În momentul transferului său, atacantul croat era golgheterului formației din Giulești. 6 goluri în 7 etape a fost performanța reușită de fostul rapidist înainte de transferul său.

ADVERTISEMENT

În sezonul precedent, Dugandzic a scris istorie pentru giuleșteni. Atacantul în vârstă de 29 de ani a înscris nu mai puțin de 22 de goluri în 37 de partide pentru echipa antrenată în acel moment de Adrian Mutu.

Reușitele lui Dugandzic din sezonul precedent îl fac pe croat cel mai bun marcator al Rapidului din ultimii 57 de ani. În sezonul 1965-1965, Ion Ionescu reușea să înscrie mai multe goluri. În acel sezon, fosta glorie a giuleștenilor a marcat de 24 de ori.

ADVERTISEMENT

Croatul a intrat în istoria Rapidului

Cu cele 28 de goluri înscrie în total, croatul ocupă locul 4 în topul celor mai buni marcatori din istoria clubului.

Dugandzic a fost transferat la Rapid de la CFR Cluj. Giuleștenii au reușit să îl aducă pe croat în Giulești contra sumei de 400.000 de euro. La CFR, Dugandzic nu a reușit să se impună și a marcat un singur gol în 14 apariții.

ADVERTISEMENT

Prima experiență în România a lui Dugandzic a fost pentru Botoșani. Pentru moldoveni, acesta a reușit să înscrie 8 goluri în 13 partide. Botoșani a reușit să facă profit de pe urma croatului. Dugandzic a fost vândut sezonul următor la Sochi, contra sumei de 500.000 de euro.

Rapid l-a vândut pe Dugandzic în contextul în care l-a adus în locul său pe Rrahmani. Rrahmani a impresionat în tricoul alb-vișiniu și a reușit să înscrie de 6 ori în 6 partide. Văzut drept revelația sezonului, Rrahmani s-a văzut nevoit să spună stop seriei de goluri.

ADVERTISEMENT

Atacantul din Kosovo s-a accidentat la meciul naționalei sale cu Andorra. În vârstă de 23 de ani, Rrahmani a suferit o fractură de peroneu și o ruptură de ligamente la nivelul gleznei drepte. Rapid se va putea baza din nou pe el în 2024.