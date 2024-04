Marton Fucsovics interviu după titlul câştigat la Ţiriac Open: “M-am simţit ca acasă! Uneori marile rezultate vin când nu ai aşteptări”

în turneul ATP Ţiriac Open, după cu Mariano Navone din Argentina. Este al doilea titlu din cariera maghiarului după cel obţinut la Geneva în urmă cu 6 ani.

Marton Fucsovics interviu după titlul câştigat la Ţiriac Open: “Uneori, marile rezultate vin când nu ai aşteptări”

După succesul de la Bucureşti, Marton Fucsovics a vorbit pentru FANATIK şi ceilalţi jurnalişti români prezenţi la turneu despre această competiţie care poate reprezenta un reviriment al carierei maghiarului:

ADVERTISEMENT

Marton, al doilea titlu al carierei. Povesteşte-ne puţin despre cum a decurs săptămâna ta în Bucureşti…

– Am avut o săptămână grozavă, nu am venit aici cu aşteptări mari. Voiam să mă bucur de acest turneu, dar uneori marile rezultate vin când nu ai aşteptări mari, când eşti relaxat. M-am bucurat de această şedere, mâncarea a fost foarte bună, hotelul a fost foarte bun.

ADVERTISEMENT

Ai servit şi mâncăruri tradiţionale româneşti?

– Nimic românesc. Am fost la restaurante italiene, mâncarea de la hotel a fost foarte bună. Mi-a plăcut mult.

“M-am simţit ca acasă”

Cum ai simţit atmosfera din această săptămână?

– A fost frumos. Toată săptămâna a fost multă lume. Toate terenurile au fost full. Am avut şi eu mulţi fani şi m-am simţit ca acasă.

ADVERTISEMENT

A fost greu de ridicat trofeul?

– Este greu trofeul, are 13 kilograme. Sunt un tip puternic, pot să mă descurc cu el (râde). Este un trofeu foarte frumos.

“A fost una dintre cele mai bune săptămâni din cariera mea”

Pe o scară a succeselor tale, unde ai pune acest turneu de la Bucureşti?

– A fost una dintre cele mai bune săptămâni din cariera mea. Este al doilea turneu câştigat, am jucat optimi de câteva ori în turneele de Grand Slam, la Wimbledon am fost în sferturi. Aşa că, a fost una dintre cele mai bune săptămâni din cariera mea.

ADVERTISEMENT

Poate fi un punct de start în ceea ce priveşte revenirea ta în topul mondial?

– Este un start foarte bun, ultima dată când am câştigat un titlu a fost în urmă cu şase ani. Împlinesc 32 de ani, deci nu sunt atât de tânăr, cred că mai pot să am un moment forte în jocul meu şi voi da 100% în acest an şi următorii.

Poţi să ne spui mai multe despre noul tău antrenor, Adam Kellner?

– Am început să lucrăm în luna decembrie. Ne cunoaştem de 20 de ani, suntem prieteni buni. Mi-a urmărit meciurile, ne dădeam mesaje după meciuri. Voiam un vibe bun, o atmosferă bună în echipă. Este un tip foarte amuzant, poţi să te distrezi cu el. Asta mi-a lipsit în ultimele luni. Este al doilea turneu la care vine cu mine. Un start foarte bun. Am lucrat foarte mult la serviciu şi forehand, pe care mi le-am îmbunătăţit. Am pus un pic de greutate în rachetă, este o diferenţă mare.

“În această săptămână am jucat şi peste acest nivel, cred că am fost mai sus de top 30 ATP”

Ai eliminat favoriţii 2, 4 şi în finală favoritul 5. Cum ai simţit jocul tău?

– Încă din start mă simţeam foarte bine. Nu mă uitam la clasament, în jurul locului 31 am urcat cel mai sus, dar ştiam că pot să ating acel nivel de joc. În această săptămână am jucat şi peste acest nivel, cred că am fost mai sus de top 30 ATP. Ştiam că pot să îi înving.

Vei fi pe 53 începând de mâine. Eşti în target pentru acest sezon?

– Am o mulţime de puncte de salvat în următoarele luni. Am fost în runda a treia la Wimbledon, semifinale la Stuttgart, multe puncte, dar a fost un start foarte bun. Nu mă aşteptam să încep aşa de bine pe zgură şi pot doar să mă bucur de următoarele turnee. Este un bonus pentru mine.

“Cei tineri vin din urmă, nu au niciun fel de frică, lovesc cu toată puterea în fiecare minge, se mişcă foarte bine, ca extratereştrii”

Turneul a revenit la Bucureşti după opt ani. Cum ţi s-a părut organizarea mai ales că deocamdată nu există un stadion, aşa cum s-a întâmplat până acum?

– Este prima dată când vin aici şi am câştigat turneul, deci nu pot să spun decât lucruri frumoase. Nu a fost uşor, a plouat 24 de ore, terenurile au fost foarte lente, dar nu pot să mă plâng. Pentru mine totul a fost foarte bine organizat. O să mă întorc la anul, cu siguranţă.

Foarte mulţi jucători vorbesc despre faptul că tenisul se schimbă cu repeziciune. Cât de multe crezi că s-au schimbat în intervalul de şase ani în care ai câştigat titlul?

– Sunt de acord că tenisul s-a schimbat mult. Cei tineri vin din urmă, nu au niciun fel de frică, lovesc cu toată puterea în fiecare minge, se mişcă foarte bine, ca extratereştrii, pe teren. Încerc să ţin pasul încă pentru câţiva ani.

Ai unde să pui acest trofeu?

– Va fi în living room, într-un loc în care să fie super vizibil.

53 va fi locul în clasamentul ATP pe care îl va ocupa Marton Fucsovics începând de luni

88.125 de euro va încasa Fucsovics pentru acest succes