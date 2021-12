Mărturia unei românce voluntare la testarea unui nou vaccin anti-covid. “Toate durerile au fost provocate de mintea mea panicată”

O româncă din Marea Britanie a vorbit despre experiența ei ca voluntar la testarea unui nou vaccin anti-covid. Potrivit acesteia, cele mai multe efecte secundare au fost înregistrate de persoanele care au primit placebo.

Silvia Câmpeanu, o româncă stabilită în Marea Britanie a povestit pe o rețea socială cum a fost experiența ei în calitate de voluntar pentru testarea noului Novavax.

La o zi după terminarea studiului, aceasta a dorit să vorbească despre efectul placebo.

“Ieri a fost ultima mea zi că voluntar în cadrul studiului Novavax. Am testat un nou vaccin anticovid, am primit două doze de vaccin și două de placebo, în momente diferite și mi s-a recoltat sânge pentru analize cam o dată la 6 săptămâni.

Cel mai important lucru pe care vreau să vi-l povestesc este efectul placebo. Nu am crezut niciodată cât de mare este puterea gândurilor noastre. Cât de mult convingerile noastre ne pot afecta fizic. Cred că până să nu o pățesc chiar eu, placebo îmi suna ușor superficial”, a declarat românca.

La ce concluzii a ajuns românca care a testat un nou vaccin anti-covid

Românca a povestit că primele doze de ser le-a primit în noiembrie. A fost convinsă că a primit vaccinul. La câteva ore după administrarea acestuia, a început să aibă , precum febră, vărsături, dureri musculare leșin, erupții cutanate, palpitații, tuse și dificultăți de respirație.

“Noaptea am avut frisoane, dimineață am mai tras o tură de leșin în baie. Câteva zile am tușit încontinuu. Am fost, evident, testată, consultată, reconsultată de medici”, a spus Silvia Câmpeanu.

Aceasta a precizat că și după a doua doză s-a simțit la fel de rău.

A urmat, apoi, etapa numită cross-over. Mai exact, cei care au primit vaccin în prima etapă, au fost injectați cu placebo în a doua, și invers. Silvia Câmpeanu a menționat că în a două etapă, cea de cross-over, nu a avut niciun simptom, în afară de o poftă inexplicabilă de cafea.

În momentul în care li s-au dezvăluit rezultatele studiului, Silvia Câmpeanu a avut un șoc. Nu primise, de fapt, vaccinul în prima etapă așa cum a crezut. Totuși, aceasta a acuzat dureri mari deși i-a fost injectat doar ser fiziologic.

“Când a venit momentul de unblinding, m-am simțit ultima fraieră când am aflat că în prima fază am primit ser fiziologic. Am primit două doze de ser fiziologic și am făcut că toate visele, și toate durerile și sufocarile și lesinurile vieții au fost provocate de mintea mea panicată/emoționată/anxioasă. Am leșinat, am avut febra (38.3), mi-a fost rău, voi înțelegeți? Da, așa funcționează placebo.

Majoritatea efectelor secundare nasoale au fost raportate de primitorii de placebo. Suntem vreo 50.000 de voluntari în studiul ăsta, pe toate continentele, și în afară de vreo opt crize de fiere, raportate de persoane cu calculi biliari existenți, nu există efecte secundare raportate de primitorii de vaccin”, a mărturisit aceasta.

Silvia Câmpeanu a spus că este mândră de faptul că a făcut parte din acest studiu și că a onorat în acest fel memoria tatălui ei, care a murit în urma infectării cu virusul COVID-19. Tocmai din acest motiv a și decis să fie voluntară la testarea vaccinului. În plus, va lua parte și la un alt studiu, de data aceasta pentru „învingerea altei boli cumplite, demența de tip Alzheimer”, a mai precizat aceasta.