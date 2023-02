Mărturii cutremurătoare făcute de tatăl din Turcia care și-a ținut de mână fiica moartă aflată sub dărâmături: ”Am încercat să o scot cu mâinile goale”

Luni, 13 februarie, se împlinește o săptămână de la . În acest interval, din zonele afectate de seism au venit numeroase imagini teribile, care au arătat dimensiunea pagubelor, dar mai ales nivelul durerii din acest stat.

Prima mărturie a tatălui din Turcia care și-a ținut fiica moartă de mână sub dărâmături: ”Să pierzi un copil e un alt nivel de disperare”

Fără îndoială, una dintre pozele care au făcut înconjurul planetei și care vor rămâne pentru eternitate în memoria poporului turc și nu numai , peste care sunt prăvălite tone de moloz.

ADVERTISEMENT

În debutul acestei săptămâni, tatăl îndurerat din Kahramanmaras a vorbit pentru prima dată în presa turcă despre acel moment și despre acest necaz fără margini care s-a abătut asupra familiei sale.

Pe bărbat îl cheamă Mesut Hancer, iar seismele de lunea trecută i-au răpit șapte membri ai familiei. Fiica sa, Irmak, de 15 ani, se află printre persoanele dragi pe care le-a pierdut în urma acestui eveniment.

ADVERTISEMENT

Bărbatul spune că, imediat cum a auzit despre cutremur, s-a dus la imobilul unde știa că se află fiica sa. Fără să mai aștepte salvatorii, cu mâinile goale, a încercat să ajungă la ea și să o scoată de sub grinzile de ciment.

”A fost îngrozitor. Imediat ce am auzit ştirile m-am dus acolo. Şi cu mâinile goale, cu mari eforturi am încercat să o scot pe fiica mea. Oricum, din nefericire nu am putut să o salvez.

ADVERTISEMENT

Vreau să spun că să jelești după mame şi copii pierduţi este într-adevăr groaznic. Să pierzi o mamă, un tată sau o rudă e ceva, să pierzi un copil este un alt nivel de disperare”, a mărturisit bărbatul, conform .

Fata lui Mesut Hancer se afla la bunica ei în momentul cutremurului

Luni, fata lui Mesut se afla în casa bunicii sale. În același imobil au mai sfârșit și alte rude ale bărbatului: mama sa, doi frați, o cumnată și pe fiica ei cea mică. ”Avea 15 ani (n.r. fata). A fost acolo să-și viziteze bunica. Unchiul ei era acolo, în vizită din Istanbul.

ADVERTISEMENT

Și celălalt unchi al ei era și el în vizită din Hatay. Toți erau la bunica ei să se vadă. Fiica mea a plecat de acasă pentru a merge acolo, dar, din păcate, după trei zile, am dat peste cadavrul ei”, a mai afirmat tatăl fetei.

ADVERTISEMENT

Bărbatul admite că, în ciuda eforturilor sale disperate, la scurt timp speranțele i s-au năruit. ”Nu am avut nicio speranţă pentru că era o grindă mare peste fiica mea. Era liberă de la brâu în sus dar de la mijloc în jos era prinsă în dărâmături şi această grindă mare era peste ea. Din nefericire, în timpul cutremurului a murit la faţa locului. Nu a avut nicio şansă să supravieţuiască”, a mai spus bărbatul.