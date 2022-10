Mărturiile tragediei din Seul, unde și-au pierdut viața peste 150 de persoane. „A fost oribil. Nu toată lumea a murit pe loc”

Cei care au supraviețuit tragediei de sâmbătă noaptea din Seul au povestit momentele de panică prin care au trecut și cât de aproape a fost să se numere printre victimele acestei tragedii, a cărui bilanț a depășit deja 150 de morți.

„A fost haos”

Raphael Rashid, o tânără care a fost sâmbătă seara alături de prieteni pe străzile din cartierul Itaewon a povestit pentru cei de la cum a trăit .

„La fel ca mulți alții, am fost încântată să mă întâlnesc în sfârșit cu prietenii și să petrec noaptea cu ei. Mai mulți membri ai grupului nostru veniseră cu avionul pentru weekend, deoarece granițele se redeschiseseră recent.

După mai bine de doi ani de restricții Covid, aveam în sfârșit o scuză pentru a ne întâlni. Itaewon, în special, a avut mult de suferit ca urmare a faptului că a fost unul dintre locurile în care a avut loc un focar timpuriu de Covid care a îngenuncheat zona.

Când am ajuns în zonă, în jurul orei locale 19.00, era clar că era deja foarte multă lume. Ușile de la metrou au explodat în timp ce petrecăreții, dintre care mulți erau îmbrăcați elegant, se îndreptau spre ieșirea din stația Itaewon. Angajații de la metrou încercau să dirijeze oamenii care se îngrămădeau la porțile de bilete. Afară, era deja haos. Eu nu mă puteam mișca.

Locația întâlnirii noastre era la aproximativ un minut de mers pe jos de stație, dar ne-a luat mai mult de 10 minute să ajungem acolo, strecurându-ne printre mulțimi și standuri de machiaj pop-up care ofereau machiaje de Halloween. Oamenii se revărsau deja pe drumurile aglomerate. Nu mai era loc pe trotuarele de pe strada principală”, a povestit tânăra pentru publicația britanică, precizând că Itaewon este un drum lung care se întinde de la est la vest, centrat pe stația din mijloc, cu multe baruri și cluburi care mărginesc o stradă paralelă cu strada principală, accesibilă doar printr-o serie de alei înguste.

„Am ajuns la destinație, care era plină de muzică, mâncare și spectacole. Planul era să mergem pentru o a doua rundă, poate la un bar din apropiere. Dar, la fel ca înainte, nu ne puteam mișca. Afară, era plin de lume.

Am început să ne îndreptăm spre gară. Mulți au fost nevoiți să meargă pe jos pe drum. Am mai văzut Itaewon ocupat, dar niciodată așa. Apoi am început să auzim mașini de pompieri. Abia se puteau mișca.

Se crease o situație în apropiere de stația Itaewon, în fața hotelului Hamilton. O mașină de pompieri și o ambulanță ajunseseră deja, iar doi ofițeri de poliție stăteau deasupra mașinii lor de poliție, implorând oamenii să plece”, a mai povestit Raphael Rashid.

Nimeni nu știe ce a cauzat haosul

Tânăra a povestit apoi cum din partea autorităților prin care erau îndemnați să părăsească zona, iar imediat au început să se îngrozească atunci când au văzut pe rețelele de socializare clipurile cu zeci de persoane aflate în stop cardio-respirator.

„Oamenii fugeau din zonă. Muzica răsuna în continuare din toate direcțiile, făcând dificilă înțelegerea a ceea ce se întâmpla. Oamenii se revărsau din stație, la fel ca mulți dintre cei care încercau să intre în ea. Era un adevărat haos.

Cu toții am început să primim emisiuni de urgență ale guvernului, trimise pe fiecare telefon mobil din districtul Yongsan, în care oamenii erau sfătuiți să se întoarcă acasă cât mai curând posibil din cauza unei situații de urgență în apropierea hotelului Hamilton.

Mai mulți ofițeri de poliție au sosit și au ordonat tuturor să părăsească zona. Am căutat la știri și pe rețelele de socializare, dar nu am găsit nimic. Apoi, în timp real, au început să apară videoclipuri îngrozitoare cu pompieri care efectuau resuscitare pe zeci de corpuri fără viață. Devenise clar că tocmai se întâmplase ceva teribil. S-a dovedit a fi vorba de o zdrobire a mulțimii”, a mai povestit tânăra care a precizat că inițial, autoritățile au raportat că 50 de persoane se aflau în “stop cardiac”, un termen folosit adesea în Coreea de Sud pentru a descrie indirect moartea înainte ca aceasta să fie confirmată de un medic. „Imagini îngrozitoare cu șiruri de saci mortuari albaștri în afara gării au apărut pe rețelele de socializare, făcând clar că nu era vorba de răni minore”, a adăugat aceasta.

O profesoară de engleză din Seul care trecea sâmbătă seara prin Itaewon a povestit pentru ce a văzut.

“Erau rânduri și rânduri de oameni cu prelate care îi acopereau pe stradă”, a declarat Emily Farmer, în vârstă de 27 de ani. Aceasta și prietenele ei au fost “copleșite” de mulțimea de pe stradă și au decis să intre într-un bar.

La scurt timp după aceea, au început să se răspândească zvonuri că cineva a murit, iar apoi a povestit că a primit un mesaj de urgență de la guvern care îi alerta cu privire la “o situație periculoasă în zonă”. I s-a permis să părăsească barul în jurul miezului nopții și a aflat de tragedia care avusese loc chiar afară.

“A fost oribil”, a spus ea. “Nu toată lumea a murit instantaneu. Încă mai scoteau oameni (afară) pentru că era foarte aglomerat. Erau, de asemenea, oameni care încă mai petreceau pe străzi, ignorând în esență ceea ce se întâmpla”, a adăugat ea.

Sâmbătă seara, zeci de mii de oameni au invadat străzile din cartierul Itaewon din Seul pentru a sărbători Halloween-ul.

Dar, pe măsură ce noaptea a continuat, a izbucnit panica, pe măsură ce mulțimea s-a mărit. Ce anume a cauzat aglomerația încă nu este clar, dar martorii spun că petrecăreții s-au înghesuit pe străzile înguste ale cartierului și că era dificil să se deplaseze.

Până duminică după-amiază, bilanțul dezastrului ajunsese la 153 de persoane.