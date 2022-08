Maurice Munteanu, adevărul despre cearta cu Mihaela Rădulescu. În ce relații sunt în prezent

Juratul de la Bravo, ai stil a spus adevărul despre cearta cu prezentatoarea reality show-ului Ferma. În ce relații sunt în prezent și de la ce a plecat conflictul dintre cei doi, precizând ce l-a deranjat.

Maurice Munteanu, totul despre disputa cu Mihaela Rădulescu. Cum se înțeleg în prezent

Maurice Munteanu s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de Mihaela Rădulescu la adresa celor din comunitatea LGBT. Cei doi erau colegi la acel moment, la aceeași revistă, întregul conflict având loc în urmă cu 7 ani.

ADVERTISEMENT

„Ea la vremea aceea era editorialistă la o cunoscută revistă și după declarația ei despre comunitatea LGBT, m-am dus la șefa noastră și i-am zis că avem două posibilități: ori eu, ori ea. Bineînțeles că au ales ca Mihaela Rădulescu să plece de acolo.

Mi se pare crunt că o persoană care are totuși un cuvânt de spus în media, care trăiește în afara țării de foarte multă vreme, care e înconjurată de cetățeni din comunitatea LGBT are tupeul, are curajul de a face tipul ăsta de declarație sinistră.

ADVERTISEMENT

Condamna genul ăsta de comportament, ceea ce mi se pare ridicol să faci, mai cu seamă că ești și mamă, om de media. Mi se pare trist.

Ea mi-a scris după și mi-a spus că nu are nicio legătură cu mine, că mă apreciază”, a spus Maurice Munteanu în emisiunea Fiță cu Adiță de pe .

ADVERTISEMENT

La momentul respectiv, a scris un articol pe blogul personal în care o condamnă pe Mihaela Rădulescu pentru declarațiile sale, după ce fusese descris ca fiind ”anormal” de brunetă.

Maurice Munteanu nu-și ascunde orientarea

Cunoscutul jurat de la Bravo, ai stil consideră că nu a avut o ceartă propriu zisă cu Mihaela Rădulescu, dar s-a declarat dezamăgit de situația respectivă. Vedeta de la Kanal D susține că a ieșit la suprafață o chestie extrem de provincială din partea moderatoarei.

ADVERTISEMENT

Maurice Munteanu, care este un celebru critic de modă, nu se ferește să vorbească despre orientarea sa sexuală. Fashion bloggerul a mărturisit că a suferit din dragoste foarte mult și a avut o perioadă extrem de zbuciumată.