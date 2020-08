Meciul U Craiova – CFR Cluj, audiențe impresionante! Finala campionatului, cel mai urmărit program la orașe

Meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj, care a decis campioana României, a înregistrat audiențe impresionante în special la orașe.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ardelenii au cucerit al șaselea titlu din istorie după ce s-au impus în deplasare, scor 3-1, în fața Universității Craiova, în finala play-off-ului.

Patronul echipei CFR Cluj, Neluțu Varga, a făcut declarații dure după titlul luat de formația sa, al treilea consecutiv și al șaselea din istorie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Audiențele la U Craiova – CFR Cluj

Conform paginademedia.ro, audiențele la partida U Craiova – CFR Cluj au fost extrem de ridicate pentru toate cele trei posturi de televiziune care au transmis întâlnirea. Finala a înregistrat o medie totală de 967.000 de telespectatori la nivel național pe cele trei canale.

Dintre aceștia, cei mai mulți au urmărit partida pe Digi Sport 1 – 650.000, apoi pe Look Plus – 222.000, iar pe Telekom Sport 1 au fost 94.000 de privitori în toată țară. Adunate, audiențele celor trei posturi duc meciul pe locul trei, după Kanal D (1.136.000 de telespectatori) și Pro TV (1.079.000).

ADVERTISEMENT

Situația cea mai bună pentru televiziunile de sport a fost la nivel de orașe. Pe cele trei canale au fost în total 599.000 de telespectatori pe minut. Dintre aceștia, cei mai mulți au fost tot pe Digi Sport 1 – 451.000, apoi pe Look Plus – 93.000, iar Telekom Sport 1 a încheiat podiumul cu 55.000.

În spatele celor trei posturi de sport s-a clasat Kanal D, cu 537.000 de privitori, iar Pro TV a urmat în top cu 526.000 de urmăritori. Look Plus, Digi Sport 1 și Telekom Sport 1 au adunat împreună 215.000 de tineri în fața televizoarelor, dintre care cei mai mulți au fost, din nou, pe Digi Sport 1 – 158.000. Pe Look Plus au urmărit 32.000 de tineri, iar pe Telekom Sport 1 s-au uitat 25.000.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea meciului, ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a transmis un mesaj de încurajare pentru jucătorii echipei Universitatea Craiova. Demnitarul i-a încurajat pe jucătorii olteni după ratarea titlului.

Reușitele excepționale din ultimele trei sezoane ale celor de la CFR Cluj au fost explicate pentru FANATIK de sociologul Vasile Dâncu, unul dintre oamenii cei mai apropiați de conducătorii grupării ardelene.

ADVERTISEMENT