Meciurile stranierilor în weekend. Derby de foc pentru Cicâldău și Moruțan în Turcia

În scenă vor intra internaționalii români din Italia, Spania, Cehia, Grecia sau Polonia. În Turcia, Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău îi așteaptă primul mare derby și au ocazia să impresioneze din nou.

FANATIK nu susține doar fotbaliștii români, ci și antrenorii. Mircea Lucescu (Dinamo Kiev), Răzvan Lucescu (PAOK Salonic) sau Daniel Isăilă (Bani Yas) vor fi și ei implicați în meciuri extrem de importante.

Ianis Hagi, împiedicat de Covid să joace pentru Rangers

Ianis Hagi a aflat în cantonamentul echipei naționale a României că este , cu o zi înaintea meciului cu Macedonia de Nord, 0-0 în preliminariile pentru CM 2022 și nu va putea evolua în partida St. Johnstone – Rangers.

În La Liga este de urmărit dacă Florin Andone va debuta la Cadiz în meciul de acasă cu Real Sociedad. Pentru Florin Niță urmează un meci extrem de dificil în Cehia, Sparta Praga urmând să evolueze în deplasare cu Viktoria Plzen. În schimb, Nicolae Stanciu și campioana Slavia Praga vor primi vizita modestei Slovacko.

Atacantul George Pușcaș este în căutarea primului gol din acest sezon de Championship și speră să-l rerușească sâmbătă, 11 septembrie, de la ora 17:00, în partida pe care Reading o va susține acasă cu QPR.

Chiricheș dă de Jose Mourinho

Pentru Olimpiu Moruțan și Alexandru Cicâldău urmează cel mai important test de la transferul la Galatasaray, formația lui Fatih Terim având o deplasare infernală pe terenul celor de la Trabzonspor.

În Serie A, Radu Drăgușin are ocazia să debuteze la Sampdoria în partida de pe teren propriu împotriva campioanei Inter, iar Răzvan Marin are ocazia să demonstreze că are dreptate în la meciul Cagliari – Genoa.

Italia propune un derby interesant între AC Milan și Lazio, dar sunt șanse minime să-i vedem în teren pe Ciprian Tătărușanu și Ștefan Radu. În schimb, Vlad Chiricheș este anunțat titular în partida pe care Sassuolo o va avea cu AS Roma și care marchează meciul 1.000 ca antrenor al lui Jose Mourinho.

Răzvan Lucescu, primul meci cu PAOK în campionat

Refăcut după problemele medicale care l-au ținut departe de echipă în ultimele săptămâni, Mircea Lucescu este așteptat pe banca tehnică a campioanei Dinamo Kiev la partida din deplasare cu Metalist 1925 Kharkiv.

Revenit la PAOK Salonic după doi, Răzvan Lucescu visează să repete performanțele făcute la formația elenă, alături de care a câștigat titlul și Cupa Greciei. Luce jr. va debuta în noua sa aventură cu un meci lejer acasă cu Giannina.

După ce a fost revelația sezonului precedent în Emiratele Arabe Unite, Bani Yas, formația pregătită de Daniel Isăilă a început poticnit noua stagiune. Tehnicianul român visează la prima victoria în jocul cu Al Ain.