Medeea Marinescu împlinește 48 de ani. Cine e soțul ei: “Un om discret, de o delicatețe rar întâlnită”

Vedeta a jucat în numeroase piese de teatru și în producții cinematografice cu distribuții de zile mari. A apărut pentru oară pe scenă la vârsta de numai 3 ani, în filmul Iarna bobocilor (1977), producție în regia lui Mircea Moldovan.

Cine este Medeea Marinescu şi în ce filme cunoscute a jucat

Medeea Marinescu este cunoscută de o țară întreagă pentru pelicula pentru copii Maria Mirabela. Actrița care împlinește 48 de ani, pe 27 mai, are o carieră de succes care s-a construit după ce a absolvit Academia de Teatru și Film, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, în 1996.

ADVERTISEMENT

Printre producțiile renumite prin care poate fi recunoscută se numără: Bani negri, Zavera, Străini în noapte, Weekend cu mama, 5 secunde sau Doctori de mame. De asemenea, artista a interpretat roluri importante în: Vă găsesc fermecător și Patul lui Procust.

A jucat atât în filme din țară, cât și din străinătate. De asemenea, Medeea Marinescu a participat de-a lungul anilor la diverse acte de caritate, organizând spectacole caritabile alături de colega sa de breaslă, Tania Popa.

ADVERTISEMENT

Îndrăgita actriță a strâns bani pentru vârstnicii aflați sub îngrijirile medicale ale Fundației Crucea Alb-Galbenă.

Cine este George Dăscălescu, soţul Medeei Marinescu

Medeea Marinescu o duce foarte bine în plan profesional, dar și în cel personal. Actrița este căsătorită din anul 2008 cu George Dăscălescu, alături de care are doi băieți, Luca, care este pasionat de muzica rock, și Filip.

ADVERTISEMENT

Conform , bărbatul lucrează ca director de imagine, dovadă că vedeta a lucrat de foarte multe ori împreună cu partenerul de viață. Familia este pe primul loc pentru artistă și de asemenea, motorul care o împinge înainte.

„Noi ne-am căsătorit când Luca avea deja 3 ani, pentru că totul s-a întâmplat foarte repede la noi, nu am avut timp de nuntă. Am născut și imediat am plecat să filmez în Franța. De cucerit m-a cucerit la filmul Weekend cu mama.

ADVERTISEMENT

M-a fascinat pentru că era un om discret, de o delicatețe rar întâlnită, retras și asta îl făcea să pară misterios. Și foarte bărbat, chiar dacă era foarte tânăr. A venit Adela Popescu într-o zi la mine și mi-a spus: «vreau să-ți spun ceva, dar să nu te superi, eu cred că băiatul de la cameră este îndrăgostit de tine».

ADVERTISEMENT

Eu nu mi-am dat seama, chiar dacă vorbisem de multe ori cu el. După un timp mi-a spus că a fost fascinat, de la început, de râsul meu și nu-i venea să-mi spună pentru că eram actrița principală. Din ziua în care mi-a spus Adela, m-am uitat cu atenție la el.

Într-o zi am invitat mai mulți prieteni la mine să vedem un film. A venit și George cu un buchet de flori de câmp, și de aici a început totul. Am știut ceea ce nu am știut înainte, am știut că el este omul lângă care vreau să fiu toată viața și că el va fi tatăl copiilor mei.

După 2 luni de când ne-am cunoscut am rămas gravidă cu Luca, și suntem de 15 ani împreună”, a declarat Medeea Marinescu, în cadrul unui interviu acordat, în exclusivitate, pentru Fanatik.

Vedeta este mândră de soțul ei, despre care spune că este o persoană care vorbește foarte puțin la filmări și de aceea dă dovadă de severitate. Nu este glumeț, lucru care a și atras-o pe artistă la el în urmă cu peste 15 ani.

De asemenea, celebra actriță își amintește că partenerul de viață este foarte retras și foarte serios. Medeea Marinescu nu-și amintește să-l fi văzut vreodată zâmbind. La polul opus, George Dăscălescu a fost atras de veselia partenerei.

Ce relaţie are Florin Piersic cu Medeea Marinescu

Medeea Marinescu și Florin Piersic nu sunt doar colegi de breaslă, ci și prieteni foarte buni. Joacă în piesa Străini în noapte de aproximativ 12 ani, între cei doi fiind o relație de apreciere și respect profesional.

În plus, artistul în vârstă de 86 de ani este foarte apropiat de tatăl actriței. De asemenea, Maestrul este cel care le-a botezat pe surorile gemene ale artistei, venite pe lume în timpul filmărilor de la Eu, tu și Ovidiu.

De altfel, Florin Piersic este cel care i-a propus vedetei să joace alături de el în Străini în noapte. I-a dat un telefon actriței după ce fosta parteneră de scenă, Emilia Popescu, nu a mai putut continua colaborarea.

Acela a fost momentul în care marele actor a primit libertatea să-și aleagă singur partenera cu care avea să joace. A început să vină săptămânal de la Cluj-Napoca pentru a repeta alături de Medeea Marinescu, la București.