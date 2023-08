Medicul din Urlați care a uitat mânerul de la frână în piciorul pacientului, prima reacție. „Nu am mai pățit așa ceva până acum”

A apărut prima reacție a medicului care a uitat mânerul frânei de mână al unei biciclete în piciorul pacientului care l-a operat. Cazul a șocat lumea medicală și a ridicat noi întrebări cu privire la siguranța pacienților care sunt operați în spitalele de la noi din țară.

„Mi-a făcut antitetanos, m-a cusut și m-a pansat”

Acest caz, intens mediatizat, a avut loc în județul Prahova. Victima, Mădălin, este un tânăr care a avut un . Urmare a traumatismului, Mădălin a fost transportat la Spitalul Orășenesc Urlați.

”Medicul s-a uitat la rana de la picior, mi-a făcut un antitetanos, apoi m-a cusut și pansat. Mi-a spus să mă duc acasă și să revin a doua zi pentru schimbarea pansamentului. Când am ajuns acasă mă simțeam rău, iar prin pansament curgea sânge. Amețeam, nu puteam sta în picioare”, .

Situația s-a agravat

Dar situația s-a agavat și Mădălin a fost nevoit să vină la spital. „A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul și mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii și să pun gheață. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat rețetă să cumpăr Nurofen și să iau antibiotic timp de 7 zile”.

Ulterior, Mădălin a plecat din țară, în Olanda, unde avea un contract de muncă la un abator. Starea lui s-a înrăutățit, după cum a declarat el, piciorul i se umflase, avea dureri și nu se mai putea deplasa. Anunțat, angajatorul olandez l-a trimis la o clinică pentru investigații.

Adevărul, aflat în Olanda

Atunci Mădălin a aflat realitatea incredibilă. Avea în picior mânerul frânei de mână, care-i pătrunsese în carne în urma impactului bicicletei cu solul

„Pe 28 iulie am fost la o clinică, în Herpen, localitatea cea mai apropiată de locul în care avem cazarea, iar când am urcat treptele pur și simplu a pleznit pielea din jurul cusăturii. Medicul care m-a consultat mi-a spus că am un obiect străin în picior și că trebuie să mă deschidă, cum se spune popular. Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă! Atât eu, cât și doctorul am fost șocați. Ne uitam la bucata de metal și nu ne vedeam să credem. Am stat cu acel corp străin în picior trei săptămâni!”, a relatat Mădălin, potrivit .

În urma incidentului, medicul care l-a operat și-a cerut scuze pe relețele de socializare, afirmând că este pentru prima dată când i se întâmplă așa ceva. „Îmi cer scuze pentru eveniment și nici nu am avut radiografie de făcut control. Chiar îmi cer scuze. Nu am mai pățit așa ceva până acum. Vă rog să-mi acceptați scuzele”, potrivit .

Direcția de Sănătate publică a amendat Spitalul Orășenesc din Urlați cu 32 mii de lei și a cerut ca Colegiul Medicilor Prahova să deschidă o anchetă pentru un eventual malpraxis în cazul lui Mădălin.

„Suntem oameni și putem greși”

„Plecăm de la premisa că suntem oameni și putem greși. Iar greșeala este inerentă în actul medical. Și în cele mai performante sisteme medicale va exista eroare umană. Ceea ce vrem noi este să recunoaștem aceste greșeli. Într-un spital, greșelile pot fi foarte ușor identificate.

Sunt greșeli care sunt văzute sau sunt ascunse, greșeli care au impact asupra pacientului sau care nu au, greșeli care produc vătămare sau nu. Ne interesează absolut toate tipurile de greșeli pentru a le putea identifica și corecta. Breasla medicală trebuie să învețe din greșeli”, a declarat președintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Daniel Coriu.