Medicul legist de la Bascov, șocat de masacru: ”În zeci de ani nu am văzut așa ceva, inimaginabil!

Criminalul, un bărbat bolnav psihic, și-a omorât sora, fratele, părinții și o nepoată de doar cinci ani. Puține detalii au fost oferite de către anchetatori, pentru că acest caz este de o duritate extremă.

Mărturie șocantă a medicului legist de la Bascov

Medicul legist ajuns la fața locului e șocat de cele văzute. Dan Manu, șef al serviciului de Medicină Legală din Argeș, spune că nu a văzut în viața lui asemenea scene sângeroase. Manu a dat de înțeles că ucigașul a folosit un topor pentru a-și nimici victimele.

ADVERTISEMENT

”După cercetarea la faţa locului, ceea ce am văzut în această după amiază nu am văzut de zeci de ani, de când sunt medic legist. Dacă mă întrebaţi pe mine ca medic legist şi care am văzut la faţa locului, ”, a declarat Manu, conform

Procurorii au mari dificultăți în a identifica arma crimei, deși s-au găsit mai multe obiecte contondente, tăietoare și despicătoare. și alte obiecte, anchetatorilor le este greu să stabilească care au fost folosite de criminal.

ADVERTISEMENT

”Lucrurile sunt greu de descris. Toate victimele poartă semne ale unor agresiuni intense. Este făcut un inventar al mai multor obiecte găsite la faţa locului. Este deocamdată prematur să spunem care a fost obiectul crimei”, a explicat Laurenţiu Palaghia, prim-procuror la Tribunalul Argeş.

Toată lumea este șocată, pentru că bărbatul bolnav psihic nu era agresiv. Deși suferea de diferite boli, acesta își lua medicamentele și nu cauza nimănui probleme.

ADVERTISEMENT

”Se cunoaşte că era în evidenţă cu probleme psihice. Nu putem determina în ce măsură bolile psihice i-au afectat capacitatea de a gândi sau de a discerne”, a completat procurorul.

”Da, că ştiam că are probleme. Are probleme de când era la liceu, clasa a 11-a”, a declarat una dintre rudele care a supraviețuit.

ADVERTISEMENT

Vecinii sunt, la rândul lor, șocați și nu știu dacă mai pot dormi liniștiți noaptea. ”De acum încolo nu o să mai dormim cu uşile deschise că nu se ştie ce se poate întâmpla noaptea. Oameni cu asemenea boli nu ar trebui ţinuţi… ar trebui ţinuţi lângă noi, dar supravegheaţi oarecum”, a transmis unul dintre vecini.