Mellina, dezvăluiri surpriză despre Musty de la Survivor România. Ce au făcut la ora 4 dimineața

Mellina, pe numele ei din buletin Mădălina Dumitru, a făcut dezvăluiri surpriză despre Musty de la Survivor România. Cântăreața a mărturisit, fără să se mai rușineze, ce au făcut la 4 dimineața, moment ce nu s-a difuzat niciodată.

Fosta concurentă a scos la iveală lucruri mai puțin știute despre competiția sportivă de la Kanal D. Vedeta a povestit ceva ce nu va uita niciodată din experiența petrecută timp de trei luni în Republica Dominicană. A spus ce s-a întâmplat între ea și un Războinic.

Artista a trăit unele dintre cele mai frumoase clipe la Survivor România, chiar dacă telespectatorii nu au avut ocazia să le vadă. Mellina a făcut focuri de tabără și s-a bucurat de o baie la miezul nopții, în apa mării Caraibelor alături de Musty.

Mellina, moment neașteptat alături de Musty de la Survivor România. Ce nu s-a văzut la TV

„Sunt foarte multe amintiri frumoase. Ne-am trezit la 4 dimineața, am aprins foc de tabără și ne-am uitat la un apus de lună. Astea sunt lucrurile pe care vreau să le iau. Sau faptul că m-am dus cu Maria și cu Musty și am înotat în ploaie.

Au fost extrem de multe momente frumoase. Sunt multe amintiri pe care le-am avut cu fiecare în parte, sunt foarte multe experiențe pe care le-am trăit împreună acolo”, a dezvăluit Mellina în emisiunea „Ștafeta mixtă”.

Vedeta a mai precizat că nu se aștepta să fie vorbită pe la spate de persoane pe care le credea prietene. Printre ele se numără Marilena, Roxana Ghiță și Romina. Fostele Războinice au catalogat-o pe vedetă ca fiind ”falsă”, fiind luată prin surprindere de declarațiile făcute de acestea.

În schimb, Mellina a rezonat foarte bine cu alți concurenți, cu care cel mai probabil va păstra legătura și mai departe. Frumoasa șatenă vrea să rămână numai cu lucrurile frumoase și să nu pună la suflet nimic din conflictele și răutățile din Republica Dominicană.

„Nu mă așteptam de la anumite persoane să zică. Eu una am crezut că am relaționat bine cu ele, nu cele mai bune prietene, dar așa am înțeles de la ele. Este o evoluție normală. Eu am rezonat mai bine cu Maria, cu Musty, cu Lucian.

Nu pot să zic că am fost cu Marilena și Roxana cum am fost cu Maria, dar am relaționat ok. Cu Roxana nu am avut niciun conflict. Așa am perceput eu lucrurile. Este într-adevăr o surpriză”, a completat cântăreața.

