Mercenarii ruși de care nu vorbește nimeni. Ce miliții mai angajează Moscova, dincolo de grupul Wagner

Mercenarii ruși care sunt cei mai cunoscuți opiniei publice sunt cei ai grupului paramilitar Wagner. Mercenarii Wagner sunt acuzați de crime de război în Ucraina, împreună cu șeful lor, infamul Evgheni Prigojin, supranumit și „bucătarul lui Putin”. Dar milițiile ruse nu se rezumă doar la mercenarii Wagner, Moscova angajând și alți combatanți.

Mercenarii ruși nu numai grupul Wagner

Mercenarii ruși ai grupului Wagner ocupă adesea primele pagini ale ziarelor, în mare parte datorită șefului lor, Evgheni Prigojin. În ultima vreme, ieșirile lui Prigojin împotriva ministrului rus al apărării, Serghei Șoigu, și a altor înalți oficiali ruși – traduse prin insulte grosolane și amenințări directe – au fost intens mediatizate. Totul în contextul rivalității dintre grupul Wagner și armata regulată rusă, pe care Prigojin o acuză de incompetență și că le fură „gloria” oamenilor săi.

Dar multe (PMC) bogate și puternice sunt constituite în mod regulat. Acestea recrutează dintr-o gamă largă de medii pentru a forma un amestec eclectic de foști membri ai forțelor speciale, prizonieri, extremiști, vagabonzi și dependenți de droguri, care operează în întreaga lume.

„Elitele și-au dat seama că a avea o companie militară privată îți poate permite să fii recunoscut de Kremlin”, analizează Anton Șehovsțov, directorul Centrului pentru Integritate Democratică și autor al cărții „Russia and the Western Far Right”. „Pentru că, dacă contribui la efortul de război în Ucraina, vei fi recompensat”, spune el.

Frăția Ortodoxă și armatele Gazprom

Ramzan Kadîrov, președinte al Republicii Cecene și extrem de loial lui Vladimir Putin, ar plănui să creeze o companie militară privată, pe lângă „războinicii TikTok”, combatanți cunoscuți pentru numeroasele clipuri postate pe această rețea de socializare. ar fi creat, de asemenea, două armate private, cunoscute sub numele de Fakel (torță) și Plamya (flacără), care au sarcina de a-și proteja activele în străinătate, cum ar fi în Siria și Ucraina.

„Se presupune că ei doar apără conductele, deși nu știm cu adevărat ce fac”, a declarat Stephen Hall, lector principal de politică rusă la Universitatea din Bath, în Marea Britanie. Grupul de mercenari Frăția Ortodoxă, legat de puternica Biserică Ortodoxă, ar lupta în Ucraina pentru a proteja Rusia creștină de un Occident decadent care a deturnat Kievul, spune Stephen Hall.

„Tot ce fac e doar pentru bani”

Dar companiile militare private nu aparțin doar elitei rusești. ENOT este un grup de luptători ultranaționaliști de extremă dreapta. Aceștia luptă în Ucraina din 2014, când separatiștii susținuți de Rusia au pus mâna pe arme în estul țării.

Deși este motivat de „imperialismul virulent” și de faptul că vede Ucraina ca aparținând Rusiei, grupul ENOT luptă doar pentru că a reușit să își „monetizeze ideologia”, spune Șehovsțov. Într-adevăr, ENOT a obținut sprijinul întreprinderilor locale din provinciile separatiste.

„Tot ceea ce fac ei este doar să câștige bani”, spune el, adăugând că Kremlinul a fost mai mult decât fericit „să se debaraseze” de acești extremiști violenți, împiedicându-i să provoace probleme acasă. Fondatorul ENOT, Igor Leonidovici Mangușev, a fost împușcat mortal în Ucraina ocupată de Rusia în februarie, fiind probabil victima unei execuții. Șehovsțov susține că Mangușev a fost probabil ucis de ruși.

Mercenarii ruși, legați de stat

Deși sunt teoretic independente, Hall crede că companiile militare private pot exista doar cu acceptul Kremlinului. Aceste companii sunt ilegale în conformitate cu legislația rusă, care interzice „recrutarea, antrenarea și finanțarea” mercenarilor. Multe dintre ele sunt profund legate de FSB, serviciul secret federal rusesc, urmașul sinistrului KGB.

„Motivul pentru care grupul Wagner este cel mai mare (grup de mercenari) este că a avut cea mai bună sponsorizare, nu doar financiară, ci și politică”, a adăugat Șehovsțov. „ENOT nu a fost în măsură să găsească un grup potrivit de elite care să îi protejeze”.

Pentru Kremlin – care inițial a negat orice legătură cu grupul Wagner – astfel de forțe permit statului să se angajeze în activități care de care mai murdară și mai sumare, în timp ce neagă legăturile cu acestea pentru că sunt, din punct de vedere tehnic, private. Mercenarii ruși au de-a face cu mai puține reglementări decât armatele convenționale, ceea ce le oferă o mai mare libertate de acțiune. Recunoscând că s-a bazat pe „soldații de strânsură” de-a lungul istoriei sale, Halls spune că Moscova a fost inspirată de utilizarea de către SUA a grupului de mercenari Blackwater în Irak. Acesta a dispărut acum, după ce a devenit celebru pentru masacrarea civililor irakieni în 2007.

Distincți de forțele armate convenționale, mercenarii ruși au ajutat la mascarea pierderilor rusești în Ucraina, deoarece au fost rareori incluși în numărătoarea oficială a victimelor. „Dacă mor mercenari în Ucraina, este regretabil. Dar Kremlinul nu are de ce să facă publice aceste probleme”, a explicat Hall, citat de . „Așa cum a învățat Uniunea Sovietică în timpul războiului din Afganistan din anii 1980, publicul tinde să fie destul de ostil când soldații se întorc acasă în saci de cadavre”.

5.600 de euro pe lună

Grupul de mercenari Patriot este un exemplu în acest sens, oferind Rusiei putere militară fără condiții. Înființat în 2018, este controlat de Ministerul Apărării și este format din mulți foști membri ai forțelor speciale ale Rusiei. Acești mercenari ruși câștigă 5.600 de euro pe lună, un salariu despre care Hall spune că este „foarte mare pentru standardele rusești”.

Grupurile de mercenari dobândesc o putere considerabilă în Rusia, comandând un număr mare de oameni și resurse militare. Unele grupuri de mercenari sunt implicate în activități economice, legale sau ilegale, cum ar fi exploatarea minieră în Africa, consolidându-și poziția.

„Kremlinul și-a deschis o gaură neagră”

„Atâta timp cât nu depășesc liniile roșii, statul este de acord cu ele, pentru că aduc beneficii”, a declarat Șehovsțov pentru Euronews. „Dar dacă interferează cu deciziile politice ale părților interesate, aceste grupuri de mercenari pot fi dizolvate”. Deocamdată, Kremlinul rămâne suficient de puternic pentru a le închide în cazul în care acestea se abat de la linia lui. Dar s-ar putea să nu fie întotdeauna așa.

„Va depinde de cum va decurge războiul. Dar, cu fiecare înfrângere militară pe câmpul de luptă, statul rus va începe să piardă și mai mult controlul asupra acestor diverse grupuri armate”, explică Șehovsțov. Un exemplu în acest sens? , care sfidează în mod deschis Kremlinul, o scenă „inimaginabilă” cu un an mai devreme.

„Figurile principale ale regimului sunt din ce în ce mai îngrijorate de viitor”, a declarat Hall, subliniind criticile aduse armatei oficiale ruse de Evgheni Prigojin și de liderul cecen Ramzan Kadîrov. „Prin crearea acestor companii militare private, Kremlinul și-a deschis o gaură neagră. Ele nu răspund în fața statului, pentru că statul nu le plătește”.