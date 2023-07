Gigi Becali s-a răzgândit! Ce plan are la FCSB – Dinamo, dacă se joacă pe Ghencea

Gigi Becali e convins că partida FCSB – Dinamo se va disputa în Ghencea, însă anunță că nu are nicio intenție să asiste fizic la meci, din lojă, pentru a nu pune presiune și pentru a nu-i ”incita” pe fanii CSA Steaua. Inițial, Gigi Becali era convins să meargă la acest meci, pentru că nu se teme de nimic, însă a fost convins să nu o facă după o discuție cu Jandarmeria București.

Merge Gigi Becali în Ghencea la meci?

Mai exact, un , care i-a transmis că ar fi mai bine să stea acasă. ”Am avut două sentimente. În mod normal n-aș fi mers, dar m-au enervat cu ceva pe Facebook, că nu știu ce, că e noapte… adică vezi, dom’ne, lui Becali a început să-i fie frică. Păi îi e frică leului vreodată de pădure?

ADVERTISEMENT

Așa că am vrut să mă duc, dar mi-a zis șeful Jandarmeriei: Domnule Becali, dumneata ești om liber, mergi unde vrei în țara asta și noi trebuie să te protejăm. Te rog, nu îi mai incita. Să se aplice legea. Dacă nu ți-o plăcea ce lege aplicăm, ai să vezi. Atunci am hotărât, pentru a nu-i incita, să nu mai merg deloc. Am zis: Ce câștig eu?, fac ambiție cu ei?. Când eram tânăr, mă duceam în mijlocul lor. L-am luat pe ăla, pe Jean Pavel (n.r. – liderul ultrașilor Stelei), dintre 5.000 de inși. Am trimis 30, l-au luat și l-au adus la mine în lojă”, a povestit Gigi Becali.

i-a promis că va fi necruțător cu suporterii care vor fi porniți pe scandal. ”Șeful Jandarmeriei mi-a zis: Eu răspund de tot! De distrugeri, de integritate și de bătăi. Lasă-i pe mâna mea și ai să vezi dacă există vreun incident. Nu au timp să facă incidente, că îi luăm imediat, direct arestați. Le fac dosare, pușcărie direct!”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Între timp, fanii celor de la CSA Steaua ar fi pus la cale un plan, prin care să lase stadionul gol. Mai exact, suporterii celor de la Steaua ar intenționa să cumpere cât mai multe bilete online, fără a se prezenta mai apoi la meci. Cu toate acestea, planul lor a ajuns și la urechile lui Gigi Becali, care a afirmat că au fost luate deja contramăsuri.

”Va fi premieră în România ce facem. Am oameni deștepți la club. Toate biletele se vor vinde nominal cu nume și cu serie de buletin. Vrei bilet, scrii numele tău vrei primi ‘Becali George, numărul 10, rând 1, loc 6’. Vor fi filmate toate locurile. Cine nu vine cum ar veni se vor bloca în computer și nu vor mai primi niciodată bilet FCSB. Dacă vor face vreun incident va fi filmat locul 20, numărul cutare, cutare. Îi îndrum pe părinții, nevestele, copii și frații lor: ‘aveți grijă, v-am atenționat să nu dați vina pe mine’.

ADVERTISEMENT

Vor primi amenzi, arestări, pușcărie. ‘Vedeți-vă de treaba voastră, respectați legile statului’. Eu le-am spus, mi-am făcut datoria ca să știți. Dacă nu vor, treaba lor”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport. Patronul celor de la FCSB e mulțumit de modul în care a gestionat situația premierul Marcel Ciolacu, cel care a dat ordin ca meciul să se joace în Ghencea, în ciuda opoziției lui Florin Talpan, juristul CSA Steaua.

”Nu mai pot exista incidente pentru că mie mi-a promis Ciolacu și să-i dea Dumnezeu sănătate, că a venit un bărbat în România, după 10 ani de când nu mai jucăm în Ghencea, să zică de bărbăție. Nu ne batem joc de bunurile statului și nu ne e frică de 30 de inși! Mi-a promis și așa va fi. Acum a venit șeful Jandarmeriei și mi-a spus că răspunde el de distrugeri, integritate, bătăi. ‘Lasă-i pe mâna mea și să vezi dacă există vreun incident’. Că n-au timp să facă nimic, arestați, dosare, pușcărie direct!”, a concluzionat Gigi Becali.

FCSB are șanse reale să revină în Ghencea după mai bine de 10 ani, deși momentan Florin Talpan pare decis să împiedice ca acest lucru să se întâmple. Cu toate acestea, Gigi Becali și cei de la FCSB spun că 99.99% partida se va disputa în Ghencea, după ce FCSB a acceptat să depună o garanție de 750.000 de euro, bani care vor fi reținuți dacă gazonul va fi distrus.