Merge Talpan la FCSB? „Aș vrea ca domnul Becali să mă respecte mai mult decât pe avocații pe care-i are”

Florin Talpan pare pregătit să îngroape securea războiului cu Gigi Becali, însă doar dacă patronul celor de la FCSB va recunoaște valoarea lui Talpan și îl va aprecia, așa cum o face cu avocații FCSB. De altfel, Gigi Becali a făcut un prim pas și a anunțat că-și retrage plângerea penală făcută împotriva lui Talpan.

„Aș vrea ca domnul Becali să mă respecte mai mult decât pe avocații pe care-i are”

”Gigi Becali a anunțat că și-a retras plângerea penală împotriva dvs că nu vrea să vă facă rău să vă bage la pușcărie”, i-a transmis Horia Ivanovici lui Florin Talpan, însă juristul CSA nu a dorit să comenteze prea mult informația. Cu toate acestea, Talpan a recunoscut că ar fi dispus să se împace cu Gigi Becali dacă patronul FCSB ar da dovadă de mai mult respect.

”Nu comentez lucrul ăsta, știți foarte bine cum e cu domnul Gigi Becali. Eu l-am apreciat, vreau să mă aprecieze la adevărata valoare, atunci când mă va aprecia”, a transmis Talpan, moment în care : ”Atunci ce, plecați la Gigi Becali?”. ”Nu, aș vrea doar să mă respecte și să mă aprecieze mai mult, la fel ca pe avocații pe care-i are”, a completat Talpan.

În concluzie, Horia Ivanovici i-a reamintit lui Talpan că are să îi dea lui Gigi Becali 25.000 de euro, însă juristul CSA Steaua a negat această informație. ”La ora actuală nu vreau să comentez mai mult, nu am să-i dau niciun ban înapoi.

El în permanență m-a jignit, m-a calomniat, de pe urma acestor demersuri ale lui și suporterii au început să mă înjure, are o mare vină. Trebuia să-i urmeze sfaturile domnului Dragomir și avea mai mult de câștigat”, a completat Talpan, în direct la Fanatik SuperLiga.

Gigi Becali l-a iertat pe Florin Talpan și renunță la plângerea penală

am dat telefon ieri la avocat şi mi-am retras plângerea penală. Mi-am zis la cât greşesc eu, Dumnezeu mă iartă de atâta timp, de zeci de ani şi tot greşesc. A greşit şi Talpan, eu de ce să nu-l iert? Zice şi Sfântul apostul Pavel: Cel ce-ţi ia haina nu-l împiedica să-ţi ia şi cămaşa. Şi am auzit asta. Banii o să îi cer, probabil îi iau într-un an.

Dar nu mai fac plângere penală. A greşit omul. Sau poate e bolnav. Are ceva la căpăţână. Ce fac? Îl bag la puşcărie pe om?”, declara Gigi Becali, în cadrul emisiunii Fanatik SuperLiga. Cu toate acestea, conflictul dintre CSA Steaua și FCSB e departe de a fi soluționat, iar Florin Talpan anunță că nu se va da bătut niciodată pentru că vrea să se facă dreptate.

Merge Talpan la FCSB?