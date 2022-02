Mesaje incredibile între Atanas Trică și mama sa, Lorena Balaci, înainte de Dinamo – U Craiova 1-6. “Dacă mă bagă…” Foto exclusiv

a marcat primul gol în Casa Pariurilor Liga 1 în victoria zdrobitoare din Ștefan cel Mare a Universității Craiova cu Dinamo, scor 6-1.

Fiul lui Eugen Trică și nepotul lui Ilie Balaci a izbucnit în lacrimi și l-a îmbrățișat pe , dedicând golul familiei sale, dar în primul rând mamei sale, .

FANATIK a contactat-o pe Lorena Balaci, care a povestit emoționată cum a trăit meciul, singură, într-o lojă de pe „Stadionul Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Lorena Balaci, copleșită de emoții după primul gol al lui Atanas Trică în Liga 1

„M-a sunat după meci și plângeam și mi-a zis să mă opresc din plâns. Noi am avut o discuție la prânz amândoi pe Whatsapp. Am schimbat cinci mesaje. Se punea problema dacă intră în lot pentru meci și mi-a zis. Aveau un lot de 21 și un junior a rămas pe afară: ‘Mama, dacă rămân în lot și mă bagă, dau gol!’.

O să îți trimit mesajul. M-am bucurat pentru că l-am simțit la prânz că era foarte pozitiv și mi-a plăcut asta.

ADVERTISEMENT

Îi explic tot timpul cât de important e mentalul la un sportiv și orice s-ar întâmpla să rămâi ancorat în crezurile tale.

Atanas este un om care își exprimă foarte bine sentimentele și eu una l-am văzut de multe ori în ipostazele astea, pentru că așa face de când e mic. Nu am apucat să văd ce a zis după meci, dar am înțeles că mi-a dedicat golul și mi-a zis și Hristu.

ADVERTISEMENT

Lorena Balaci, mărturie emoționantă după golul lui Atanas Trică: „Golul a fost dat în minutul 88. Tata ne-a transmis că a fost acolo”

Eu am fost tot timpul alături de el. Nu că sunt bucuroasă, sunt fericită. Sunt atât de fericită, pentru că meseria asta cea mai grea din lume, adică de mamă, și simt că mi-am făcut-o cum trebuie. Am doi băieți absolut minunați care muncesc și își câștigă proprii bani. E fantastic și efectiv sunt recunoscătoare.

Stadionul Dinamo este unul foarte ciudat. Am stat în lojă. Am văzut că a dat gol și că a dat cu capul, dar nu am văzut faza foarte clar. Eram efectiv paralizată, parcă nu puteam să mă bucur. Am fost și singură. De-acolo din lojă de la Dinamo nu trăiești bine. Nu e ca pe Oblemenco. Dacă se întâmpla pe Oblemenco era vacarm. Am văzut reluarea la televizor.

ADVERTISEMENT

Normal că m-am gândit și la tata. Tot timpul mă gândesc la el. Din 24 de ore cred că mă gândesc mai bine de opt ore.

Tata e nelipsit din rutina mea zilnică. Am rămas așa, un pic surprinsă, în momentul în care am ajuns acasă și am văzut că golul a fost dat în minutul 88.

ADVERTISEMENT

Nimic nu e întâmplător. Oamenii de pe lumea cealalaltă ne dau semne în alt fel! Celălalt Univers îți transmite semne. Clar că tata ne-a transmis că a fost acolo și a văzut ce a făcut Atanas”, a declarat Lorena Balaci în exclusivitate pentru FANATIK.