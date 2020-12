Mesajele celor mai importanți oameni din stat cu prilejul Anului Nou. ”Au vrut să subjuge România în 2020”

Cei mai importanți oameni din stat, precum președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Cîțu sau liderul PSD, Marcel Ciolacu, au transmis în mediul online mesaje pentru români cu prilejul Anului Nou.

Dacă primii doi s-au rezumat la mulțumiri și la promisiuni pentru un 2021 cu mult mai multe realizări, șeful partidului care a câștigat alegerile a lansat un nou atac la actuala Putere.

Marcel Ciolacu îi acuză, în mesajul său, pe actualii guvernanți că ”Au vrut să subjuge România în 2020 și au vrut să dețină controlul total”.

Pe pagina sa de Facebook, Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Anului Nou. Președintele le-a mulțumit românilor pentru responsabilitatea în limitarea răspândirii Covid-19 și a adresat mulțumiri și personalului medical din România.

”Dragi români, ne aflăm la finalul unui an extrem de dificil, în care viața noastră a fost schimbată radical de o pandemie fără precedent.

Vă mulțumesc pentru responsabilitatea de care ați dat dovadă și pentru implicarea în efortul comun de a limita răspândirea acestui teribil virus și de a-i proteja pe semenii noștri. Din păcate, prea mulți oameni au pierdut lupta cu boala și gândurile mele se îndreaptă acum și către familiile îndoliate.

Un mesaj special de apreciere și recunoștință transmit medicilor și personalului medical, care au muncit până la epuizare și continuă să o facă pentru a salva vieți.

Privim spre Noul An cu multă speranță și încredere că vom trece cu bine peste această grea încercare. Reîntoarcerea la normalitatea care ne lipsește tuturor este tot mai aproape, dar depinde de fiecare dintre noi. Să continuăm să fim responsabili, pentru ca acest obiectiv al nostru să devină realitate cât mai curând!

Vă doresc tuturor multă sănătate și un An Nou fericit! La mulți ani!”, a spus Iohannis.

Marcel Ciolacu, atac la actuala Putere

În schimb, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut un mesaj mult mai vehement la final de an și le-a cerut românilor să se ridice și să-și facă vocea auzită. În mesajul de Anul Nou, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre luptele politice din 2020, numindu-i pe români adevărații eroi ai anului.

”Au vrut să subjuge România în 2020. Au vrut să dețină controlul total. Și pentru asta au fost în stare să meargă până acolo încât să se joace clandestin cu viețile voastre, pentru că n-au avut alt răspuns pentru a stopa pandemia. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an! Voi !!!

Voi sunteți cei care ați găsit soluții, atunci când statul v-a lăsat pe cont propriu! Iar apoi le-ați demonstrat prin vot că sunteți mai puternici ca ei. De aceea, cea mai bună lecție a acestui an este că fiecare dintre noi poate face diferența și toți ar trebui să încercăm să schimbăm lucrurile care nu ne convin”, a spus președintele PSD.

Ciolacu avertizează că urmează un an greu pentru români, unul în care populația va trebui să-și spună vocea în fața ”tăvălugului dreptei”.

”2020 a fost un an teribil. Iar 2021 se anunță un an al austerității, un an extrem de greu pentru milioane de familii! De aceea vă îndemn să vă ridicați, să vă implicați și să vă faceți auzită vocea din nou!

Împreună, am reușit să oprim tăvălugul dreptei în 2020. Tot împreună, ne vom întoarce în 2021 să zdrobim definitiv coaliția pierzătorilor. Vom învinge acest virus perfid și ne vom luă viețile înapoi! Vom readuce prosperitatea, dreptatea și speranța! Împreună, schimbăm România în 2021!”, a precizat liderul PSD pe Facebook.

Florin Cîțu promite relansarea economiei în 2021

Și noul premier Florin Cîțu a transmis, în ultima zi a anului, un mesaj pentru români, însoțit de promisiunea că, împreună cu echipa sa va face totul ca economia să se relanseze în 2021.

”Dragi români. La trecerea dintre ani doresc să vă mulțumesc că împreună am fost o echipă în 2020. Un an greu pentru România.

Tot ce am făcut la Ministerul de Finanțe s-a bazat pe două lucruri: profesionalism și transparență. V-am promis că nu voi permite prăbușirea economiei și așa am făcut. Am promis că nu las pe nimeni în urmă și așa a fost.

Acum, din noua mea poziție de prim-ministru, vă promit că eu și echipa mea vom face totul ca economia să se relanseze în 2021. Nu putem să facem acest lucru singuri. Doar împreună cu voi.

La mulți ani tuturor. Aveți încredere în guvernul vostru, guvernul României”, a scris premierul Florin Cîțu în mediul online.