Mesajul uluitor al lui Gigi Mustață pentru Robert Niță după ce FCSB s-a distanțat la 13 puncte de Rapid

Rivali pe tărâm fotbalistic, Gigi Mustață, liderul suporterilor FCSB, și Robert Niță, înfocat susținător al Rapidului, au avut un dialog savuros la după ce formația susținută de primul e aproape campioană în SuperLiga. „Roș-albaștrii” au un avans de 10 puncte în clasament față de CFR Cluj și Universitatea Craiova, și de 13 puncte față de gruparea giuleșteană.

Gigi Mustață, mesaj pentru Robert Niță după ce FCSB s-a distanțat în clasament la 13 puncte față de Rapid: „Îți aduc și ție un tricou de campion!”

Suporterii FCSB-ului sunt în delir. și e în proporție de peste 90% noua campioană din SuperLiga. După 9 ani de secetă, ceea ce face ca bucuria fanilor să fie cu atât mai mare… Lucru remarcat și din emisiune pe care o puteți urmări LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Gigi Mustață e la telefon… Liderul Peluzei Nord. Ia, zi-i ceva lui Robert Niță, cu talent… Uite că s-a înecat…”, l-a provocat din start, în spirit de glumă, moderatorul Horia Ivanovici pe Gigi Mustață, la emisiunea pe care o puteți vedea și în premieră, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

„Condoleante!”, începe în forță liderul Peluzei Nord, dar rivalul rapidist nu s-a lăsat intimidat: „Alo, alo, alo… Vezi că peste două săptămâni iar înoți în apă mică… Stai ușor”, a replicat instant Robert Niță. „Nu e problemă. Luăm noi campionatul și ne bateți voi în meci direct. Când venim la voi, aduc special un tricou de campion pentru tine”, nu s-a lăsat mai prejos Mustață în dialogul de la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, subiect de dispută între Gigi Mustață și Robert Niță la Fanatik SuperLiga: „Nu se implică la echipă!” / „Ce face? Poate nu ai auzit bine”

Cei doi protagoniști au continuat apoi dialogul amuzant, dar de data asta subiectul principal al discuției a fost Gigi Becali. Mai exact, implicarea patronului FCSB în alcătuirea echipei și în efectuarea schimbărilor, teorii pe care Gigi Mustață a încercat să le infirme, dar fără a avea sorți de izbândă.

„Felicitări, bravo vouă! Dar una-i una, alta-i alta. Ia-l cu tine la Palat și pe Vivi Răchită, că tot îl critică pe Gigi Becali că nu-i bun antrenor”, a dat Niță startul polemicilor.

„Nu are nicio treabă una cu alta… A recunoscut și Gigi Becali ce se întâmplă la echipă. Oamenii spun că face el echipa, că face, că drege, dar nu are nicio treabă… Eu am tăcut din gură, deși știam adevărul”, a încercat Gigi Mustață să-l „scoată” pe patronul echipei pe care o susține.

„Cum nu face? A spus că a dat telefon la pauză. Cum adică? Nu ai fost atent?”, a răbufnit Niță, completat imediat și de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA: „Ce ne explici tu acum, că nu înțeleg? Știi că te simpatizăm, lasă, nu intra în subiectul ăsta. Se uită oamenii și încep să râdă…”.

„A spus clar că se consultă cu antrenorul. Trebuie să-i mai dau și eu niște subiecte lui Robert să mai comenteze… El când mă prinde prin vreo emisiune tot așa face. Acum, a intrat pe mâna mea. Mai facem și noi caterincă, să-i dăm satisfacție lui Robertică”, a încercat să o dreagă Mustață și să continue discuția în spiritul de glumă de până atunci.

„Ascultă-mă ce-ți spun, aici greșești. Gigi Becali spune așa, la vrăjeală, că nu face el… Dar în sufletul lui este cel mai fericit om că toată lumea știe că el a făcut echipa, primul «11» și schimbările. Și că le-a demonstrat tuturor că poate să o facă și pe asta. Și că poate să câștige campionatul”, a pus Horia Ivanovici punctul pe „i” în această discuție pe tema implicării lui Gigi Becali în alcătuirea echipei la FCSB.

„Și după aia pleacă la Athos. Ia titlul și pleacă la Athos, să se roage pentru echipă”, a încheiat Gigi Mustață intervenția la FANATIK SUPERLIGA, extrem de fericit că FCSB va deveni, cel mai probabil, campioana României după o pauză de nouă ani.

