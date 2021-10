Realitatea zilelor noastre în spitalele din țară este una cruntă. Zilnic, zeci de pacienți Covid-19, cu forme grave ale bolii, majoritatea nevaccinați, ajung în secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

În această perioadă, medicii sunt cei care cunosc cel mai bine situația dificilă pe care o înfruntă cei infectați. Din mijlocul acestui front al luptei cu pandemia, un epidemiolog din Craiova a transmis un mesaj cutremurător.

Mesajul unui medic: Dacă va fi să fiți pe un pat de spital, Xena și Superman nu vor fi lângă voi

Lucrețiu Radu, medic epidemiolog specialist și coordonatorul centrului de vaccinare al Spitalului Filantropia, a lansat un avertisment sever pe pagina sa de .

Amestecat cu ironii și aluzii, textul cadrului medical se vrea și un mesaj pentru cei care nu cred în .

”Dragii mei, bunii mei (vorba lui Mircea Albulescu), iubiții mei prieteni. Dacă va fi (Doamne ferește să fie!) să fiți pe un pat de spital cu 40 de grade febră de la Covid, lângă voi vom fi noi, medicii și asistenții!

Îmi cer scuze că vă distrug Universul dar Xena nu va fi, Superman nici atât (nu intră în fișele de post ale lor iar dacă nu e sămânță de scandal este neinteresant pentru ei…), Guvernul (ăsta sau altul) va fi tot la Palatul Victoria, alții vor fi la golf…

Nu va fi nimeni să vă administreze antitermice dintre ei, să vă scadă febra până nu mai vedeți unicorni și pe străbunica mestecând Orbit, că așa reacționează sistemul nervos central la 40 de grade temperatură – fabulează. Ca și unii dintre cei de care am scris mai sus, doar că ei o fac și fără febră”, își începe medicul mesajul.

”Medicina dacică nu a lăsat niciun elixir miraculos”

Medicul le mai transmite celor care ajung la spital și le vine să tușească până rămân fără aer că ”medicina veche dacică nu a lăsat prin tunelurile din Bucegi nici un elixir miraculos”.

”Dacă va fi (Doamne ferește să fie!) să fiți pe un pat de spital și să tușiți până rămâneți fără aer, să tușiți așa, din secundă în secundă, să știți că medicina veche dacică nu a lăsat prin tunelurile din Bucegi nici un elixir miraculos pe care să vi-l dăm, vom face tot ce am învățat vreo șase ani de facultate, plus rezidențiat, plus primariat (…)

Vom utiliza aceleași medicamente făcute de Big Pharma deși asta este o tâmpenie pentru că, nu e așa, sculptorul în rigips Sile Rigidizatorul v-a tot explicat că deține date certe privind faptul că, noi, medicii, suntem vânduți companiilor farmaceutice și că virusul nu există, informații certe pe care i le spusese lui o vară de ginere a unui socru mic din Spania… Și nu, nici Sile nu va fi lângă voi”, mai scrie cadrul medical.

Mesaj pentru antivacciniști: ”Dacă vedeți negru în fața ochilor, va fi prea târziu să te gândești de ce nu te-ai vaccinat”

Cadrul medical din Craiova își încheie postarea cu un mesaj pentru cei care nu cred în .

”Dacă va fi (Doamne ferește să fie!) să vedeți negru în fața ochilor, după asta nu va mai fi nimic. Va fi prea târziu să te gândești de ce nu te-ai vaccinat (puteai tu cumva să duci și cip-urile alea 5G și metalonucleoizii ăia din vaccin, și ce o mai fi băgat Bill Gates acolo ca să moară unii și să poată schimba el însuși șeful de scară de la S12 din Ferentari …) sau de ce măcar nu te-ai protejat cu banala aia de mască…

Veți vedea (Doamne ferește!) negru pentru că asta e culoarea sacilor. A sacilor finali. Neagră. Vă treziți cumva dragii mei, bunii mei (vorba lui Mircea Albulescu), iubiții mei prieteni?”, se mai arată în mesajul doctorului.