Gestul prin care Leo Messi l-a lăsat fără replică pe un adversar din Ligue 1. L-a mai făcut doar de câteva ori în carieră

Leo Messi și PSG par că și-au revenit la timp. Căci se apropie confruntarea cu Real Madrid din optimile UEFA Champions League, fiind programată peste numai o săptămână.

Iar duminică, împotriva lui Lille, formația care le-a suflat parizienilor titlul de campioană anul trecut, liderul din Hexagon a dat recital. Cu Leo în rol de dirijor, dar și de solist.

Fără îndoială, jocul anost din ultima vreme nu putea să nu fie criticat. Iar jocul cu Nice, care a dus la eliminarea lui PSG din Cupă, a pus capac.

S-au întors lucrurile pe toate fețele, iar Madar, fost atacant al clubului, chiar a spus că PSG este plictisitoare fără Neymar.

Ei bine, reacția a fost imediată. PSG nu numai că s-a impus pe terenul campioanei în exercițiu, dar, așa cum ați aflat și din FANATIK,

A fost 5-1. Ceea ce înseamnă a treia ocazie în care s-a impus la patru goluri diferență după jocurile cu Clermont, din 11 septembrie, și Reims, pe 23 ianuarie. Dar și primul meci în care a marcat cinci goluri.

Pentru Messi a fost prima apariție ca titular într-un meci de campionat din 2022. Și a încununat-o cu al doilea gol în Ligue 1, plus o pasă decisivă la reușita lui Kimpembe, cu care PSG s-a desprins.

O prestație care a fost apreciată și de jurnaliștii francezi. Dovadă că , cea mai mare notă, din partea celor de la The National News.

Dar Messi nu i-a lăsat pe adversari fără replică doar pe teren. Angel Gomes, jucătorul adus de Lille de la Manchester United, a pățit-o, scrie The Sun, și după încheierea partidei.

Gomez i-a cerut argentinianului tricoul său de joc. Leo i l-a oferit, iar Angel se pregătea să se îndepărteze. A fost momentul în care Messi l-a solicitat și el, la schimb, pe cel al jucătorului lui Lille. Care a rămas cu gura căscată, neașteptându-se la acest lucru. Argentinianul este recunoscut că nu ia foarte des tricouri de la adversarii pe care îi înfruntă. A făcut asta doar de câteva ori în carieră.

Portuguese Lille player Angel Gomes couldn’t believe it when Lionel Messi also wanted his shirt 😂

