Mihaela Borcea radiază la brațul iubitului! Fostul șofer îi face toate poftele și se înțelege de minune cu cei trei copii ai săi

Mihaela Borcea este o prezență din ce în ce mai rară la evenimentele mondene, iar în ultima vreme a fost văzută doar în compania celor trei copii sau a iubitului său, bărbatul alături de care are o relație de câțiva ani departe de ochii lumii.

Discretă și săracă în declarații, fosta nevastă a lui Cristi Borcea și-a refăcut viața alături de Sorin Rap, și el un tip la fel de discret și fără dorință de afirmare.

Pentru că este om cu suflet mare, Mihaela Borcea s-a îndrăgostit iremediabil de el și în fiecare postare alături de bărbatul alături de care se trezește în fiecare dimineață și radiază de fericire, semn că viața împreună este una bună.

Mihaela Borcea, îndrăgostită lulea

Deși a avut un istoric zbuciumat cu fostul șef de la Dinamo, Mihaela Borcea zâmbește din tot sufletul de câțiva ani, de când și-a găsit jumătatea în Sorin Rap.

Bărbatul este omul de bază în familia afaceristei și este și cel care i-a ținut locul lui Borcea în perioada în care a fost închis. Astfel, atât gemenii gemenii Melissa și Angelo (17 ani), cât și Patrik (21 de ani) au o relație destul de apropiată cu partenerul de viață al mamei lor și chiar își petrec și vacanțele împreună.

Sorin se înțelege de minune cu cei trei copii pe care Mihaela îi are cu Cristi Borcea. Ei locuiesc împreună de câțiva ani, iar iubitul fostei doamne Borcea are o relație specială cu tinerii, dar și participă la toate evenimentele din familie, inclusiv atunci când este prezent și fostul șef de la Dinamo.

Recent, Mihaela și Cristi Borcea i-au sărbătorit pe gemenii Melissa și Angelo, care au împlinit 17 ani. La petrecere a fost prezentă toată familia, inclusiv Pelinel și cei 3 copii ai săi.

Cristi Borcea, 9 copii cu 4 femei

Fostul dinamovist are 3 copii cu Mihaela Borcea. Patrik (21 de ani) şi gemenii Melissa şi Angelo (18 ani). Din căsătoria cu Alina Vidican, Borcea are o fată și un băiat, pe George Alexandru (7 ani) şi Gloria (4 ani). Din relația cu avocata Dana Voiculescu, pe care a cunoscut-o în 2007, o are pe Andreina Carolyn Christine (12 ani). Cu Valentina Pelinel, Borcea are 3 copii, pe Milan (4 ani) și gemenele de un an.

Acuzată că a distrus o relație de durată

În 2016, Angela, fosta iubită a lui Sorin Rap, a declarat că Mihaela Borcea este cea care le-a distrus mariajul, deși a rugat-o să-i lase soțul în pace.

” Este de necrezut. Am avut o relaţie de şase ani. Am fost alături de el tot timpul. Acum, m-a părăsit într-un mod laș, după ce l-am ținut atâţia ani. Nu a muncit deloc în ultimii ani şi a trăit pe spatele meu. Am vorbit cu Mihaela, dar degeaba. L-a mutat în casa ei, acolo unde a trăit cu Cristian Borcea şi îl duce în concedii scumpe. Din 20 decembrie și până în 11 ianuarie, au petrecut împreună Sărbătorile la Poiana Brașov.”, a spus femeia, supărată, după ce bărbatul a plecat de acasă, pentru adevărul.ro.

Tot pe atunci, femeia de afaceri susținea că bărbatul este doar un șofer și că nu au nicio relație amoroasă, doar una strict profesională. Mai târziu, cei doi și-au recunoscut relația de iubire.