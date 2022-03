Mihaela Buzărnescu, dezvăluiri șocante despre ”povestea de iubire” cu Marco Dulca. ”Am acceptat insulte, umilințe. Aceste lucruri lasă urme”

O jumătate de an a durat ”povestea de iubire” dintre Mihaela Buzărnescu și Marco Dulca, fiul selecționerului echipei naționale feminine de fotbal a României.

Mihaela Buzărnescu: ”Dumnezeu știe prin ce am trecut”

Mihaela Buzărnescu nu se poate lăuda cu prea mult noroc în viață. Accidentările i-au ”furat” gloria de care ar fi putut să se bucure în tenis și nici în viața privată nu a fost mai norocoasă.

Lucrurile păreau că se vor așeza, măcar în plan sentimental, după ce Miki și Marco Dulca au arătat lumii întregi că formează un cuplu, în ciuda diferenței de vârstă, jucătoarea de tenis fiind cu 11 ani mare decât fotbalistul Chindiei Târgoviște.

Însă, încât lucrurile s-au încins rău de tot în ultima perioadă. Sportiva spune că întreaga perioadă pe care a petrecut-o alături de Dulca a fost mai mult decât complicată.

”Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a scris Mihaela Buzărnescu, pe Instagram.

Până de curând cei doi păreau extrem de fericiți împreună. , apoi au mers în Ucraina, la schi, alături e familia fotbalistului.

Aflată pe locul 121 în clasamentul WTA, Mihaela Buzărnescu (33 de ani) își pregătește revenirea în circuitul mondial, după ce în ultima vreme s-a recuperat, după încă o accidentare.

De partea cealaltă, Marco Dulca (22 de ani) a avut un sezon bun în tricoul celor de la Chindia Târgoviște, unde este om de bază. A bifat 27 de meciuri în aceste sezon în casa Pariurilor Liga 1 și a marcat un gol.