Mihai Alexandru vorbește despre cel mai greu moment din viață: ”Am fost dărâmat, am suferit ca un câine”

Compozitorul Mihai Alexandru vorbește despre cel mai dificil moment din viața lui, când a fost dărâmat și a suferit mult, divorțul de cântăreața Nicola, alături de care a stat 15 ani.

Mihai Alexandru vorbește despre momentele critice din viața lui

Într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, Mihai Alexandru, unul din cei mai prolifici compozitori din România, vorbește deschis despre viața, cariera și copilăria lui. Dacă la început își dorea să devină un mare violoncelist, viața l-a dus să devină un foarte bun chitarist apoi să compună pentru formația Iris.

ADVERTISEMENT

Mihai Alexandru ne spune despre cea mai mare dezamăgire a lui, pe vremea când voia s-o lanseze pe Nicola, soția lui la acea vreme, și nu reușea pentru că piesele lui erau puțin altfel și nu prindeau la public așa cum și-ar fi dorit.

Compozitorul recunoaște că este un tată permisiv și că și-a cocoloșit toată viața copii și își amintește de ce a renunțat să mai emigreze in Franța. Mihai Alexandru ne vorbește despre casa de la țară pe care și-o dorește, despre regrete și aflăm de unde își ’culege’ talentele pentru Al Mike Pepiniera.

ADVERTISEMENT

”Întotdeauna mi-au plăcut melodiile fredonabile”

Ești unul dintre cei mai prolifici compozitori din țara asta. De unde îți vin ideile? Toate piesele tale se rețin instant. Cum faci?

– Pe mine m-a dat mama mea la violoncel la Liceul de muzică George Enescu, în clasa a 4-a, deci am studiat violoncel, teorie muzicală și tot ce se studia în cadrul liceului. Atunci îmi doream să fiu un violoncelist foarte bun. Apoi, după stagiul militar, am devenit chitarist solo al formației Iris, unde am performat 3 ani și am zis că vreau să fiu cel mai bun chitarist din lume. În timpul acesta am început să devin compozitor, fără să mă gândesc la asta. Am compus 3 piese celebre ale trupei și anume, ‘Frumusețea ta’, ’Ultima toamnă’ și ’Ploaia de vise’. Gândul meu era tot să devin cel mai bun chitarist.

ADVERTISEMENT

Când au început să-ți spună Dl Compozitor?

– Mai târziu, când nu mai eram în trupa Iris, și îi compuneam Nicolei, cântând în continuare la chitară, având o trupă împreună cu ea, lumea a început să mi se adreseze cu dl. compozitor. Trecuseră mulți ani de la prima piesă compusă de mine și d-abia începeam să mă obișnuiesc cu faptul că eram deja un compozitor.

Deci unde dai și unde crapă. Se pare că această meserie te alege ea pe tine. Întotdeauna mi-au plăcut melodiile fredonabile și de aceea scriu melodii fredonabile. Așa vin de la harul pe care mi l-a dat Bunul Dumnezeu, că nimic nu-i de la noi.

ADVERTISEMENT

Ai avut vreodată și perioade fără inspirație?

– Sigur că am avut, nu știu exact de la ce sunt, dar Slavă Domnului că eu trecut repede.

”N-ar strica un pic de educație muzicală”

Ai o mare experiență în domeniu așa că te întreb: ce crezi că lipsește industriei muzicale românești, la ora actuală?

ADVERTISEMENT

– Industriei muzicale românești îi lipsesc profesioniștii, oamenii cu studii muzicale, pe toate posturile. Compozitori, orchestratori, instrumentiști, oameni de radio, producători, etc. Noi, românii suntem foarte talentați și n-ar strica un pic de educație muzicală dacă tot pretindem că facem muzică.

Cum era Mihai Alexandru la 20 de ani și cum este acum? La ce visai atunci și ce ai realizat până acum?

– La 20 de ani eram așa cum este orice tânăr, aveam vise mărețe și putere de muncă. După cum am zis mai devreme, scopurile mele în viață s-au tot schimbat. Am plecat de la visul de a fi un foarte bun violoncelist, apoi chitarist, și într-un final sunt un compozitor cunoscut și apreciat, mulțumesc lui Dumnezeu.

Care este cea mai mare realizare a ta de până acum?

– Pot spune că sunt câteva. Una dintre ele este faptul că mi-a cântat o piesă la Cerbul de aur, în 1996, Cristina Aguilera. Altă realizare este faptul că în 2003 la Eurovision în Letonia, Sertab, cea care urma să câștige Eurovisionul din acel an, a declarat că cel mai mult îi place piesa României care era compusă de mine și , și a cântat-o singură la microfon la conferința ei de presă. Ziua următoare, Sertab a câștigat Eurovisionul.

Mari realizări ale mele sunt deasemenea și cele 2 reprezentări ale mele la Eurovision, 2003 cu Nicola la Riga – Letonia, locul 10 în finală, iar în anul 2017 locul 7 cu Ilinca și Alex Florea la Kiev.

”Am fost dezamăgit o lungă perioadă când tot încercam s-o lansez pe Nicola”

Și când ai fost cel mai dezamăgit?

– Am fost atât de dezamăgit o lungă perioadă când tot încercam s-o lansez pe Nicola, fiind una dintre cele mai bune voci din România, iar piesele făcute de mine erau ceva ce nu prea se făcea la noi. Ne-am confruntat cu atâtea aranjamente și interese, plus neștiința sau neputința celor care erau factori de decizie în domeniul respectiv.

Cum a fost perioada liceului?

-Eu tot timpul m-am simțit un liader. Și nu m-am lăsat până nu am devenit un liader. Nu știu dacă se întâmpla asta chiar din timpul liceului, dar ulterior sigur am făcut numai ce-am vrut eu și cum am simțit. Pot spune că eram foarte obrăznicuț și rebel.

Amintiri din liceu: ”Mi-era o frică și o rușine de-mi venea să mor”

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Da, am copiat dar mi-era o frică și o rușine de-mi venea să mor. La școală și la liceu am avut note mult mai proaste decât la Conservator, pe care l-am făcut mult mai târziu și aveam mintea mai coaptă.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– M-am îndrăgostit în clasa a 4-a de o colegă de clasă de la Enescu. Nici nu știam ce se întâmpla cu mine, eram aerian, nu realizam. Era ceva foarte frumos și curat. Iar dragostea aia de atunci nu știu dacă a fost vreodată mai puțin arzătoare decât oricare alta dintre cele ce-au urmat în viața mea.

Primii bani câștigați de Mihai Alexandru: ”De câteva ori mai bine decât tata”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

– Primii bani cred că i-am câștigat la vârsta de 20 de ani când eram membru al trupei Iris. Câștigam de câteva ori mai bine decât tata, care avea salariu destul de bun pentru vremurile acelea din comunism. Îi cheltuiam pe scule, țoale, etc.

Cum este tatăl Mihai? Cum erai când erau copiii mici și cum ești acum?

– Acum Jony, care este cel mai mic copil al meu, a ajuns să-mi reproșeze că i-am permis prea multe și prea l-am cocoloșit. M-a lăsat mască nu demult, atunci când am avut o discuție. Eu ce să zic acum, cred că are dreptate, dar la fel aș face dacă am da timpul înapoi. Așa sunt eu.

La vremea respectivă puteai să rămâi cu toată familia în Franța…

– Eu am fost plecat destul de mult. Patru ani am lucrat într-un cabaret în Elveția, copii creșteau și la un moment dat am decis să crească de față cu mine. De fiecare dată când plecam în contract, ceea ce realizam pe partea profesională din România, se stingea până reveneam din contract și am zis că e bine să fac ceva să se consolideze cariera mea și a Nicolei. Așa am decis să nu mai plec.

”I-am zis lui Nicola că ar trebui să emigrăm, că aici nu mai e de noi”

De ce ai decis să n-o faci?

– În anul 2002 când am văzut ce măgării se întâmplau la festivalul Mamaia și cum eram dați la o parte ca să nu intrăm în finală, i-am zis lui Nicola că ar trebui să emigrăm că aici nu mai e de noi. A doua zi s-a întâmplat ceva de la Dumnezeu.

Dana Dorian, care iubea la maxim piesa noastră și lucra la un ziar foarte puternic de pe vremea aceea, a declanșat un adevărat scandal în presă, iar organizatorii au găsit o modalitate să ne califice în finală. Am terminat pe locul 2, nu am câștigat festivalul, și am luat și premiul presei. Dar tocmai din cauza asta, lumea ne-a iubit și mai mult, iar de atunci ni s-a schimbat viața în bine. Așa am reușit să nu emigrăm în Franța unde era toată familia mea.

Divorțul de Nicola: ”Am fost dărâmat, am suferit ca un câine”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, ce ai simțit?

– a fost cel mai greu moment din viața mea, am fost dărâmat, am suferit ca un câine. Mi-a trebuit mult timp să-mi revin pe toate planurile.

Ai avut vreodată un regret personal?

– Regret că nu pot fi mai diplomat, sunt prea direct, nu rezist să-mi țin gura câteodată și am pierdut mult în viață din cauza asta. Dar nu pot fi altfel. Am regrete și pentru faptul că m-am aruncat de cele mai multe ori cu capul înainte fără să analizez diferite situații.

” ’Al Mike Pepiniera’ este proiectul meu de suflet”

De unde găsești cei mai talentați copii din țara asta?

– Fiind plecat foarte des prin festivalurile de muzică pentru copii din țară, ca membru al juriilor, cunosc mulți profesori și copii talentați. Așa am început să compun pentru copii, iar acest proiect care se numește ’Al Mike Pepiniera’ se îmbogățește an de an cu piese frumoase cântate de copii talentați. Este proiectul meu de suflet.

”Câteodată, dacă mă aplec să iau ceva de jos, acolo rămân”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Îmi doresc o casă la țară unde să stau cât mai mult, să fac câte ceva prin curte, să pun roșii, să culeg fructe, să am pisici multe și câini. Și o vacă. Și o capră. Și găini, rațe și gâște. Nu să le tai, doar să am lapte și ouă proaspete și aer curat și o priveliște minunată. Asta visez, dar dacă mă pui să fac ceva din ce am zis mai sus, nu cred că reușesc. Câteodată, dacă mă aplec să iau ceva de jos, acolo rămân și numai pot să mă ridic.