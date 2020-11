Mihai Costea, la debutul pe noul Oblemenco: “Nu am vrut să revin la Craiova!”. Exclusiv

Mihai Costea are șanse să debuteze pe noul stadion “Ion Oblemenco” în tricoul roș-albastru al Chindiei Târgoviște. Atacantul a ales să joace la Chindia pentru că nu a avut vreo ofertă de la Craiova și speră să debuteze pentru noua sa echipă în această seară, deși e în urmă cu pregătirea.

Fostul fotbalist al Universității Craiova, a jucat mai mulți ani în Golf, unde a avut evoluții bune și și-a făcut un nume, fiind antrenat pentru scurtă vreme de Diego Maradona, dar pandemia l-a prins fără contract și a primit o șansă de la Emil Săndoi, așa cum FANATIK anunța exact înainte ca jucătorul să semneze.

Mihai Costea a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK și despre condamnarea lui Adrian Mititelu la trei cu executare în cazul transferului său la FCSB, acum nouă ani, atacantul fiind evaluat la 2,3 milioane de euro.

Interviu exclusiv FANATIK cu Mihai Costea, înainte de Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște

Mihai, felicitări pentru noul contract! Crezi că e vreo șansă să fii pe teren la meciul cu Universitatea Craiova? Ar fi o motivație în plus să îl răzbuni pe Adrian Mititelu?

– Nu știu, chiar nu știu ce să-ți spun, nu depinde de mine. Îți dai seama, dacă se va apela la mine, o să dau totul ca să îmi ajut echipa să obțină, de ce nu, o victorie! După meciul cu Craiova o să fie două săptămâni pauză și e timp să mă pun la punct cu pregătirea.

Craiova într-o situație neașteptată, ambele echipe pe primul loc: una în Casa Pariurilor Liga 1, alta în Liga a doua…

– Da, le merge bine ambelor echipe din Craiova. E un pic ciudat.

Tu de care echipă te simți mai apropiat? Care crezi că e adevărata Universitate Craiova?

Mihai Costea: “Eu am jucat cinci ani la Universitatea Craiova, la echipa lui Adrian Mititelu. Părerea mea…. dar nu știu eu să îți zic. Toată lumea e confuză”

– Eu am jucat cinci ani la Universitatea Craiova, la echipa lui Adrian Mititelu. Părerea mea…. dar nu știu eu să îți zic. Toată lumea e confuză, nu doar eu sau altcineva. Cine are palmaresul, cine deține Universitatea Craiova, cealaltă… E un lucru bun să ai două echipe în oraș, craiovenii merită asta, că iubesc fotbalul.

Nu crezi că Universitatea Craiova ar fi mai puternică, dacă tot orașul s-ar unii în jurul unei singure echipe?

– Nu vedeți ce se întâmplă în România? La Craiova două echipe, la Steaua două echipe, peste tot! E păcat că fotbalul românesc nu e pe un drum foarte bun momentan.

Când vor mai juca frații Costea împreună: “Nu se știe niciodată! Cu siguranță el mai poate. A mai avut discuții și pe afară”

Fratele tău, Florin, ce mai face? Mai e vreo șansă să vă vedem jucând împreună?

– Florin e bine, e la Vâlcea și joacă la Liga a treia, la Găiești și joacă fotbal din plăcere. Nu dorește să mai plece de acasă, are și o fetiță mică și vrea să stea cu familia. Eh, e greu să mai jucăm împreună… El are 35 și de ani, eu am 32, unde să mai jucăm? Nu se știe niciodată, dar poate la un nivel mai jos… Cu siguranță el mai poate, dar e alegerea lui să nu mai plece de acasă, mai ales că e operat la ambii genunchi. A mai avut discuții și pe afară, dar nu a mai vrut.

Ți-a făcut cineva vreo propunere să te întorci la Universitatea Craiova? Presupun că ești în relații bune cu lumea de acolo. Sau te mai gândești să te întorci dacă ai primi o ofertă?

– Nu au fost, nu știu! Eu sincer nici n-aveam de gând să mă întorc, pentru că voiam să continui în zona Golfului, dar stând un an pe bară… a mai venit și pandemia… Am înscris multe goluri acolo, mi-am făcut un nume, dar n-am jucat de un an și e foarte greu.

