Mihai Eșanu îl face praf pe Pablo Cortacero. „Mai bine să conducă cineva care are un leu decât unul care are zero”

Portarul echipei Dinamo, Mihai Eșanu, s-a alăturat lotului pregătit de Gigi Mulțescu, după participarea la Turneul Final al Campionatului European U21. Fotbalistul ar vrea să stea față în față cu presupusul finanțator Pablo Cortacero.

Revenit în țară după ce a fost prezent alături de naționala României în Ungaria, pentru meciurile din grupa A a Turneului Final al europeanului de tineret, portarul dinamovist a declarat că este fericit că suporterii-acționari conduc în acest moment clubul, dar și că ar vrea să-l întâlnească pe Pablo Cortacero.

Ibericul deține 72% din acțiunile clubului Dinamo și, chiar dacă a pierdut recent un proces cu Asociația DDB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, rămâne în continuare patronul grupării din Ștefan cel Mare.

Mihai Eșanu: „L-aș întreba pe Pablo Cortacero dacă e conștient cât rău a făcut”

Portarul lui Dinamo a mărturisit că în cazul în care l-ar întâlni pe presupusul finanțator, Pablo Cortacero ar avea o singură întrebare pentru acesta.

”Aș fi curios să îl întreb ce a urmărit și aș încerca să îl fac conștient cât de mult rău a făcut atâtor oameni. Nu știu scopul. Care ar fi scopul? Aș fi curios să știu”, a spus Eșanu, pentru Prosport.

De când spaniolul a preluat pachetul majoritar de acțiuni la Dinamo, al doilea cel mai titrat club de fotbal din România a traversat cea mai neagră perioadă din istorie, fiind la un pas de faliment și de retrogradarea, în premieră, în eșalonul secund.

Mihai Eșanu crede că doar DDB poate readuce clubul pe linia de plutire

Tânărul portar al ”câinilor roșii” a mai spus că în opinia lui doar suporterii-acționari pot readuce normalitatea în Ștefan cel Mare. Despre situația de la Dinamo a vorbit chiar și cu Adrian Mutu, selecționerul naționalei de tineret, care s-a interesat de soarta clubului.

„Chiar am vorbit cu Mister, după meciuri, după antrenamente, în momentele astea mai libere, despre Dinamo. El fiind dinamovist și fiind atașat de club, era curios să afle cât mai multe din cadrul clubului, ce se mai întâmplă. Am știut să îi zic ce se întâmpla până să plec la lot. I-am zis așa în mare. Eu mă gândesc să îmi fac cât mai bine treaba, nu contează foarte mult banii.

Am văzut că suporterii au reușit să rezolve situația asta grea. E cea mai mare realizare de până acum, să ia licența. E primul pas spre normalitate. Suporterii de fiecare dată și-au respectat promisiunile pe care le-au făcut. Mi-aș dori să conducă suporterii clubul. E normal să conducă cineva care de exemplu are un leu, decât cineva care are zero”, a mai spus Eșanu.

Grație efortului colectiv al suporterilor echipa a obținut licența și pentru sezonul viitor după ce fanii au stins până la 31 martie toate datoriile care nu suportau amânare.