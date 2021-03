Mihai Eșanu, savuros la interviul de după Dunărea Călărași – Dinamo 1-3: „Am greșit, cred că am greșit!”

Dinamo a învins-o cu 3-1 pe Dunărea Călărași și s-a calificat în semifinalele Cupei României. Portarul Eșanu a gafat la unicul gol al divizionarei secunde și și-a recunoscut greșeala în timpul interviurilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Eșanu a avut, de altfel, o evoluție foarte bună în restul partidei și și-a salvat echipa de multe ori. El a acuzat lipsa de concentrare a echipei în startul partidelor și a anunțat că este nevoie de pregătire psihologică mai bună a jucătorilor.

Despre partida de la Călărași a vorbit și Paul Anton, cel care a fost eroul lui Dinamo grație celor două goluri prin care i-a ajutat pe „câini” să capete un avans esențial pentru succesul din semifinalele Cupei României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Eșanu, savuros la interviul de după Dunărea Călărași – Dinamo 1-3

Portarul Mihai Eșanu a fost printre cei mai buni jucători ai lui Dinamo în deplasarea din Cupa României, însă a primit un gol parabil, din lovitură liberă, la o fază la care a iești greșit.

Tânărul goalkeeper a vorbit la interviurile de după meci despre faza în cauză, dar și despre motivele pentru care alb-roșiii încep slab partidele și, de multe ori, primesc gol în primele minute ale meciurilor din Liga 1.

ADVERTISEMENT

„Din păcate, am început iar slab meciul. Mă bucur că măcar nu am primit gol. Am început multe meciuri de la 0-1, 0-2. Azi nu am primit gol și ne-am revenit. Nu găsesc nicio explicați pentru începuturile acestea.

Trebuie să lucrăm la psihic ca să nu mai începem așa. Este principalul nostru opbiectiv acum. Șansele la play-off sunt foarte mici. Vedem cu cine picăm în semifinale, o luîm pas cu pas, ne dorim trofeul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu îmi doresc pe nimeni, să picăm cum o vrea Dumnezeu. Nu știu ce să zic despre golul primit… A fost o fază mai… Am greșit, cred că am greșit”, a spus Eșanu după meci, la Digisport.

Paul Anton, mulțumit pentru calificare: „De asta am venit”

Căpitanul Paul Anton a reușit să marcheze o dublă și a fost cel mai bun jucător al lui Dinamo. După meci, el s-a declarat încântat de calificare și optimist în perspectiva partidei cu FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, Anton a salutat aranjarea amicalului cu Dinamo Kiev, eveniment care va avea loc la finalul lunii și care a fost primit cu bucurie și de antrenorul Ionel Gane.

„Cel mai important e că ne-am calificat. Cu gândul acesta am venit, să ne calificăm, deci mă bucur că am reușit să obținem calificarea. Mă bucur că am avut poziție de șut la primul gol, se știe că îmi place să trag de la distanță și mereu încerc să dau la poartă când am ocazia.

ADVERTISEMENT

La al doilea gol am avut șansă, a sărit mingea bine, dar important e că am fost pe bara a doua și am încercat poarta. Cupa a fost mereu un obiectiv pentru noi, acum cu atât mai mult, având în vedere situația din clasament. Au rămas echipe bune în Cupă. Noi avem gândul să ajungem în finală și să luăm trofeul.

Vom vedea și cu cine picăm. Acum avem un meci important cu Voluntari, trebuie să câștigăm. Voluntari e o echipă cu experiență, dar sper să trecem peste toate și să câștigăm. Am văzut că vom avea amical cu Dinamo Kiev. Știam că se caută un astfel de meci. Va fi o partidă frumoasă pentru noi.

ADVERTISEMENT

Apreciem implicarea lui mircea Lucescu. Am înțeles că se va face și o campanie de vânzare a biletelor, ceea ce va ajuta clubul să strângă bani”, a spus și Anton.