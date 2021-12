Mihai Iosif cere întăriri după Rapid – FC Botoșani 1-1: „Sper ca Moș Crăciun să vină cu patru-cinci jucători!”

Rapidul dacă Dinamo încurcă Farul, însă Mihai Iosif visează să se bată cu alb-vișiniii pentru cupele europene.

a fost extrem de fericit că a terminat meciul cu șase juniori în teren și așteaptă întăriri la echipă pentru a putea ataca playoff-ul.

Mihai Iosif, discurs savuros la finalul meciului cu FC Botoșani: „O să vorbesc cu Moșu’. I-am trimis scrisoare de ceva timp”

Mihai Iosif a rezistat cu greu în tribune fiind suspendat însă s-a bucurat enorm pentru că faptul că au fost pe teren nu mai puțin de șase juniori: „Vreau să îmi scuzați vocea, e dinainte de meci. Sentimente amestecate. Puteam să câștigăm și să pierdem dar e un rezultat echitabil. O bucurie imensă! Am terminat cu șase juniori. Nu am dat indicații. Mă uitam pe telefon”.

Antrenorul a ținut în mod expres să îi laude pe jucătorii săi, care au trecut printr-o perioadă dificilă cu mulți jucători indisponibili: „Ați văzut cum l-am pregătit. Am fost inspirat când l-am trecut pe Marzouk vârf în locul lui Sefer. A fost o perioada foarte complicată și băieții au dat dovadă de mare caracter. Mă bucur că am luat și un punct. Am avut numai juniori pe bancă”.

Deși portarul Horațiu Moldovan a făcut un meci extraordinar, Mihai Iosif spune clar și răspicat că la Rapid echipa este cea care iese în evidență: „La noi e mereu echipa. Suntem cu toții, nu un jucător sau altul”.

Mihai Iosif, un antrenor împlinit: „E ceva fantastic și trăiesc ceva extraordinar!”

Mihai Iosif este extrem de mulțumit de parcursul Rapidului din acest sezon, mai ales că nimeni nu a crezut că o nou-promovată ar putea să obțină asemenea rezultate: „Pentru mine personal e ceva fantastic și trăiesc ceva extraordinar. Mă bucur că suntem aici și am ajuns undeva unde puțină lume credea. Obiectivul rămâne acelați dar ne dorim să intrăm în playoff. Astra a fost la un punct de playoff și a retrogradat”.

când s-ar putea inaugura stadionul Giulești iar Mihai Iosif speră și el ca Rapidul să revină cât mai repede acasă: „Toți așteptăm primul meci pe Giulești. Le multumesc minunatilor suporterilor pentru tot ce au facut in acest an. Sper ca in februarie sa intram. E doar ceea ce sper”.

Cu siguranță sper ca Moș Crăciun să vină cu patru-cinci jucători. O să vorbesc cu Moșu’. I-am trimis scrisoare de ceva timp. Avem nevoie de calitate și cantitate”, a declarat Mihai Iosif la Digi Sport. la finalul meciului cu FC Botoșani.

Horațiu Moldovan are ținte înalte: „Visăm să jucăm în cupele europene!”

„Mă bucur că am jucat bine dar nu sunt în măsură să îmi dau note. Cred că e un punct câștigat ținând cont că am jucat cu patru copii debutanți și mă bucur pentru ei.

Cred că parada din prima repriză din dreapta a mea a fost cea mai bună. Mă bucur că sunt într-o formă bună și pot să îmi ajut echipa. Cu Universitatea Craiova cred că am apărat cel mai bine.

Mai sunt nouă etape și totul depinde numai de noi. Sper să fim în playoff la final deși obiectivul era salvarea de la retrogradare. Visăm să jucăm în cupele europene și să fim alături de acesti suporteri senzaționali”, a declarat eroul partidei dintre Rapid și FC Botoșani, Horațiu Moldovan.

Antonio Sefer: „Suntem un grup puternic și cred că locul nostru e în playoff!”

„E un rezultat pozitiv care ne ajută în clasament. Ne-am dorit victoria dar ne mulțumim și cu un punct. Sunt o echipă foarte bună și se bat pentru playoff. Am încercat să compensăm vârsta. Ne-am obișnuit cu paradele lui si sper să continue tot așa. Sper să evoluam de la meci la meci.

Noi ne vedem de treaba noastră și să ne facem jocul. O să dăm tot ce putem să ne atingem obiectivul de a intra în playoff. Vedem că putem, suntem un grup puternic și cred că locul nostru e în playoff.

Este un vis. Am venit din liga a doua și ne bucurăm pentru aceste reușite. Muncim foarte mult și datorită suporterilor cred că facem o treabă bună”, a spus și Antonio Sefer.