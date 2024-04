Mihai Mitoșeru, eforturi uriașe pentru a-și recuceri fosta soție, Noemi: „Mă duceam în patru labe să-i cer scuze”

Mihai Mitoșeru și-a deschis sufletul și a mărturisit că după divorțul de femeia care i-a fost alături timp de 14 ani, a rămas singur pe lume. Își asumă responsabilitatea pentru ruptură și recunoaște că până cu foarte puțin timp în urmă a încercat să o înduplece pe Noemi și să o convingă să-i mai ofere o șansă- pe care consideră că o merită.

Mihai Mitoșeru, declarații dureroase despre viața sa: „Eu pe mama o mai am. Și cățeii”

Când vorbește despre situația sa actuală, Mihai Mitoșeru se rezumă la a spune că „este bine”, nu rău, dar nici extraordinar. a avut până în anul 2019 totul, dar nu a știut să aprecieze, spune el.

Acela a fost anul în care căsnicia cu Noemi, femeia care i-a fost alături timp de 14 ani, a ajuns la final. Cei doi au divorțat amiabil, la notar, iar de atunci, Mihai Mitoșeru nu și-a mai refăcut viața.

În prezent, trăiește pentru mama sa, precum și pentru cei doi cățeluși ai săi. „Eu pe mama o mai am și cățeii. Că așa a fost situația. Mi-asum că am ajuns aici. A fost din cauza mea, recunosc tot. Nu am frate, nu am soră, nu am nevastă, nu am copil. Am început să accept situația și am început să mă bucur din orice.

Eu am trăit 14 ani cu nevastă-mea și 13 au fost superbi, senzaționali. Ultimul an a fost cel în care nu mai știi să gestionezi și fiecare dă vina pe celălalt pentru orice. Tot ce era rău era din cauza mea sau din cauza ei, depinde cine zicea.

„Am crezut că eu nu am greșit cu nimic”

Dacă nu știi să gestionezi, nu poți să treci mai departe. Cred că în orice relație se întâmplă treaba asta, dacă știi să o faci, ai lângă tine soția, iubita, prietenul cel mai bun. Eu n-am știut. N-am știut că-s fericit.

N-am știut să apreciez ce am lângă mine. Am crezut că eu nu am greșit cu nimic. Am crezut că numai ea e de vină că se poartă urât cu mine. Am văzut că dacă toți ceilalți făceau aceleași nasoale ca și mine, e normal să fac și eu nasoale. Nu dau pe anturaj. Îmi asum absolut tot ce am făcut”, a povestit Mihai Mitoșeru în podcastul

„În anii ăștia m-am dus la fosta soție, mi-am pus cenușă în cap”

Dacă în prezent își recunoaște greșelile și și le asumă, Mihai Mitoșeru a mărturisit că nu a fost capabil să le vadă din timp. După ce a conștientizat unde i-a fost vina, dar fosta lui soție nu crede în schimbarea sa.

„Dar eu după ce am greșit, un an de zile n-am recunoscut. Am și făcut greșeala să dau vina pe ea. Chiar am și scris un mesaj prost pe Facebook și lumea a interpretat. După mi-am cerut scuze, că nu era așa. Dar în anii ăștia m-am dus la fosta soție, mi-am cerut scuze, mi-am pus cenușă în cap. M-am schimbat, în primul rând pentru mine.

Am încercat să-i spun și ei și poate să ne împăcăm. Ea nu a vrut să accepte și are impresia că nu o să mă schimb niciodată. Mai mult nici nu mai ce să fac. (…)

Eu nu mă cred puternic. Mi-am și băgat în cap că sunt slab, că sunt de vină pentru orice. Am început să cred tot ce spune fosta soție, vezi?”, a adăugat Mihai Mitoșeru.

În ce moment s-a produs ruptura dintre Noemi și Mihai Mitoșeru

Mihai Mitoșeru și Noemi s-au căsătorit abia după 10 ani de relație. Cununia religioasă, însă, nu au mai apucat să o facă, căci au urmat mai multe evenimente care le-au șubrezit relația.

„Noi am stat împreună, dar ne-am căsătorit târziu. Eu, ca orice bărbat, am fugit de căsătorie. Nu mă întreba de ce. N-am înțeles niciodată de ce am fugit de actul ăla. (…)

În două săptămâni a făcut nunta, 160 de persoane. Anul următor, cu o lună înainte de nunta mare, a murit tatăl ei și nu aveam cum să facem. Am anulat din start. Știu că a fost greu.

Unii și-au anulat concertele. Dar nu se putea. Atunci a început să se rupă treaba între noi. Poate n-am știut nici eu să fiu atât de mult lângă ea. La ea, într-adevăr s-a schimbat și a început să vadă rău totul”, a dezvăluit prezentatorul.

Mihai Mitoșeru este de părere că ar fi putut fi împreună și astăzi dacă ar fi luat anumite decizii. „Aș fi încercat să fiu mai mult lângă ea, să gestionez relația. Aș fi încercat să-mi dau seama că sunt fericit. Eu nu știam că sunt fericit. Nu am știut să apreciez ce am lângă mine. Astea le înveți din greșeli”

Ce l-a deranjat pe Mihai Mitoșeru după despărțirea de Noemi

După divorț, Mihai Mitoșeru a fost dezamăgit și de persoane apropiate lui, care au crezut în zvonuri și chiar le-au răspândit, considerând că Noemi l-a înșelat. „A apărut o tâmpenie, că Noemi a fost cu un pilot. Alții mai cretini, chiar prieteni de-ai mei, au luat o poză de pe Facebook de la ea, ea cu unul…

Îți dai seama, ea dacă era cu unul nu punea pe Facebook, că nu e cretină. Săracul… ăla nici nu e cu fetele, e cu băieții. Treaba lui. Dacă mai era Noemi cu cineva mă mai duceam în patru labe să-i cer scuze?

Mă duceam patru ani să stau să mă împac cu ea? Să mă duc la notar să mă pup și să plâng? Sunt cretin? Până la urmă, aveam și eu orgoliu bărbătesc. Pe mine m-au deranjat prietenii mei, care vorbeau pe la spate. Și acum un an m-am dus la ea. Și am zis că nu mai, gata! Și de atunci eu trăiesc pentru mama, trăiesc pentru căței”, a declarat Mihai Mitoșeru.

Nu a acceptat să-și refacă viața

Mihai Mitoșeru a vrut să-și refacă viața, însă la un după divorț, atunci când a ieșit în oraș cu o altă femeie, a fost tras la răspundere de Noemi. Totuși, niciodată nu fost de acord cu împăcarea. Până acum jumătate de an și-a dorit să obțină iertarea fostei soții, dar cum acest lucru nu s-a întâmplat, a decis să se retragă.

„S-a întâmplat după un an să găsesc o fată ok. Ne-am dus într-un club și a venit Noemi, că eu am pus o poză. Și a zis, ‘Nu ți-e rușine? Eu te-am lăsat să suferi pentru tot ce mi-ai făcut. Cum să faci așa ceva? Eu nici n-am vorbit la telefon cu cineva’. Și am încercat a doua zi.

Am mers la psiholog. Tot a fugit. Eu din momentul în care mi-a zis că nu mă voi schimba niciodată, am rupt orice legătură. De Revelion mi-a dat mesaj, de ziua mea, n-am mai răspuns la nimic. Dacă tu îmi zici asta, hai să rupem relația!”, a povestit Mihai Mitoșeru.

„Cred că nu și-a refăcut viața”

Totuși, dacă Noemi i-ar spune că vrea să-i mai acorde o șansă, ar accepta. „Dacă ea n-o să mă mai vadă Bau-Bau și ăla rău… Iubirea poate deveni ceva mai mișto. Că nu e numai iubire. E prietenie, e altceva. Cred că nu și-a refăcut viața. Până acum șase luni sigur nu”.

De asemenea, prezentatorul a explicat și de ce el și Noemi nu au avut niciodată copii. Până la un punct, nu și-au dorit. Apoi, în anul în care au și divorțat, s-au decis și au făcut toate analizele necesare. Medicul le-a dat termen doi ani pentru a deveni părinți, însă fosta soție a vedetei nu a mai avut răbdare.

„Cred că patru luni de zile am încercat. Și după patru luni de zile ea zice, ‘Nu putem să facem copii. Tu ești de vină’. Eu eram de vină pentru orice. La noi s-a rupt acolo. Nici eu n-am știut să las de la mine. Adică, dacă tu te porți cu mine, eu mă port mai urât cu tine. Eu cred că noi trebuia să salvăm relația, nu psihologul”, a concluzionat Mihai Mitoșeru.