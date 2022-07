Mihai Rotaru, dialog la tv cu selecționerul Edi Iordănescu: „Să nu compromită el echipa națională!” / „Nu trebuie să mă justific nimănui!”

Patronul oltenilor l-a acuzat pe Edi Iordănescu de faptul că „și-a umflat mușchii” și i-a ținut intenționat pe Alexandru Mitriță și Andrei Ivan în tribune la ultimul meci al echipei naționale de pe teren propriu cu Muntenegru, scor 0-3.

Mihai Rotaru, dialog la tv cu selecționerul Edi Iordănescu

despre nemulțumirile lui la adresa lui Edi Iordănescu, iar după scurt timp, selecționerul a intervenit pentru a-i da replica patronului Universității Craiova:

„A zis Edi Iordănescu că nu vrea să se compromită la echipa națională, dar eu îi zic să nu compromită el echipa națională.

Și-a încordat mușchii, dar consider că încordarea mușchilor e apanajul oamenilor mici, iar Mitriță și Ivan au fost în afara lotului, au fost în tribune”.

„Eu chiar am făcut un pariu cu cineva din presă, că după ce Gigi Becali l-a târât prin noroi pe Edi Iordănescu pentru că nu l-a folosit pe Octavian Popescu, selecționerul îl va folosi în următorul meci și așa a fost.

Când Darius Olaru nu a fost în lot, cei din staff au vorbit cu el, i-au explicat ce și cum, dar când Ivan și Mitriță nu au fost în lot, nimeni nu a venit să le explice nimic.

Ei au aflat totul de pe Facebook și Instagram că nu sunt în lot, nimeni nu le-a spus nimic”, a mai spus patronul Universității Craiova, la TV .

„Nu mă justific în fața nimănui! Sunt probleme când vorbim în necunoștință de cauză!”

la televizor pentru a-i da replica lui Mihai Rotaru, atacându-l pe patronul oltenilor, despre care a spus că vorbește în necunoștință de cauză:

„Sunt probleme când vorbim în necunoștință de cauză. Am acceptat multe, am tăcut și voi mai fi în afara spațiului public o perioadă.

Cred că e foarte grav când vorbim în necunoștință de cauză. Au fost patru portari în lot, pentru că regulamentul te obligă să ai pe foaie trei.

Dacă vom comenta doar de dragul de a comenta… e în regulă, dar e simplă matematică. Dacă se întâmpla ceva cu unul din portari, am fi rămas descoperiți.

Am avut trei pe foaie, nu puteam lăsa un portar în afară pentru a lua un jucător în lot, indiferent de numele lui”.

„S-a mai discutat subiectul ăsta, am preferat să tac, am văzut și alte comentarii în sensul ăsta, mai ales că aveam o relație bună cu domnul Rotaru.

Despre Ivan… în primul rând nu trebuie să mă justific nimănui. El a jucat în meciurile amicale cu Grecia și Israel, iar acum a început titular în primul joc oficial, iar în al doilea a intrat pe parcurs.

Doctorul naționalei, care culmea lucrează la Craiova, ne-a dat o notificare din care reieșea că Ivan avea o problemă medicală și a fost recomandată ieșirea lui din pregătire. Ivan și cu doctorul au luat decizia să iasă de la antrenament, se poate demonstra lucrul ăsta.

Nu vreau să facem un caz din asta, dar lucrurile sunt adevărate, Ivan a ieșit din antrenamentul naționalei, cu dovada de la doctor, eu prima dată când venise, am zis să continuăm procesul de antrenament.

Dar când a venit și a doua oară, am discutat cu doctorul și cu staff-ul medical, eu nu aș fi putut să scot pe cineva așa doar pentru că spune jucătorul că simte nu știu ce. Am tatonat problema și am avut un diagnostic.

Acum, la recomandarea doctorului și la recomandarea lui Ivan, el a ieșit din antrenament. Așadar, am plecat de la ideea strategică să mizăm pe jucătorii care sunt 100% apți”, a continuat Edi Iordănescu.

„Eu cred că am demonstrat că sunt matur și disponibil ca oricine mă apelează, să răspund. Stau la dispoziție oricui din fotbalul românesc și sunt disponibil. La un simplu apel, discutam, nu era problemă.

Nu comentez informațiile care nu sunt palpabile, eu știu ce discut cu staff-ul meu, eu nu am făcut nimănui nicio favoare. La ora 12 noaptea, am urcat pe site-ul oficial lotul și există comunicare.

E adevărat că ținem informația secretă, pentru a ține grupul conectat, dacă jucătorii știu cu 48 de ore înainte că nu vor juca, nu vor mai fi atât de conectați.

Ultimul joc a fost o excepție, pentru că neavând continuitate, pentru că urmau să plece în vacanță, iar noi am considerat că nu mai era nevoie de antrenament suplimentar pentru cei care nu erau în lot pentru ultimul meci, dar jucătorii știau de dimineață tot.

Cu tot respectul pentru un patron de club, dar nu comentez ce a spus el. Cred că am demonstrat de-a lungul timpului, indiferent de ce am făcut la un club sau altul, că mereu mi-am luat deciziile și mi-am asumat.

Cine spune că eu fac echipa în funcție de ce spune unul sau altul… chiar nu știu ce să zic. Presiunile patronului FCSB-ului au început înainte de meciurile naționalei, despre ce vorbim? Octavian Popescu nu a jucat nici în primul meci, nici în al doilea meci. Eu am decis când să joace și să nu joace”, a mai spus selecționerul României.