Mihai Rotaru iese la atac după Botoșani – Craiova 1-1: ”Croitoru vorbește cam mult și pe lângă subiect”

Finanțatorul Mihai Rotaru a ieșit la atac după meciul FC Botoșani – Universitatea Craiova 1-1, din etapa a doua a play-off-ului și l-a pus la colț pe antrenorul moldovenilor Marius Croitoru.

Antrenorul oltenilor, Marinos Ouzounidis nu a vrut să comenteze fazele la care elevii săi au cerut să primească lovituri de la 11 metri în partida de la Botoșani, însă își dorește ca ”centralii” să fie mult mai atenți la următoarele meciuri din play-off.

Pentru Universitatea Craiova urmează două partide cruciale în menţinerea unor şanse pentru titlu în acest sezon. Echipa ar avea nevoie de maximum de puncte cu FCSB şi CFR Cluj, doar că aceste rezultate vor trebui obţinute cu o defensivă improvizată.

Atac al lui Mihai Rotaru la adresa lui Marius Croitoru după Botoșani – Craiova 1-1

”Nu e nimic special cu Botoșani, noi avem o rivalitate cu toate echipele cu care jucăm. Noi respectăm pe toată lumea, inclusiv pe Botoșani. E vorba de educație, nu de rivalitate. Domnul Croitoru vorbește câteodată cam mult și pe lângă subiect, dar nu vreau să intru în polemică cu el”, și-a început Mihai Rotaru atacul după Botoșani – Craiova 1-1.

”Ne simțim puțin frustrați. Când s-a terminat sezonul regulat eram în creștere, dar apoi am pierdut puncte cu Sepsi și acum cu Botoșani. Titlul se îndepărtează și suntem supărați că nu mai depindem de noi. După un rezultat negativ nu vorbesc cu staff-ul timp de 24 de ore”, a mai spus finanțatorul oltenilor la Pro X.

”Vreau să continui să nu critic arbitrajul, dar am avut penalty clar la Cicâldău cu Sepsi, iar aseară încă unul la Vlădoiu. În astfel de meciuri, o greșeală de arbitraj poate decide rezultatul. Am pierdut patru puncte în două meciuri pe aceste greșeli de arbitraj. Dar nu ne văităm, nu țipăm, nu ne punem fustele în cap”, a continuat el.

Rotaru pune presiune pe Ouzounidis

”Îi felicit pe cei de la Botoșani pentru jocul de aseară, în rest ce fac la celelalte meciuri e problema lor. După ce am pierdut două puncte nu m-am uitat la meciul celor de la CFR, m-am uitat la film cu copii.

Ne dorim să luăm campionatul, dar nu mai suntem la mâna noastră. Cu toate astea vreau să văd că la partidele cu CFR și FCSB murim cu ei de gât. Aștept două victorii. Anul trecut am jucat cu sabia deasupra capului, echipa știe să joace sub presiune, nu este vorba de lipsa de atitudine a jucătorilor.

Diferența la CFR o face un penalty care s-a dat, la noi sunt două meciuri în care nu s-au dat penalty-uri. Probabil avem cel mai valoros lot, avem soluții pentru jucătorii absenți. Ouzounidis nu are scriptic obiectivul de a câștiga titlu. Obiectivul este cupele europene, dar e de bun simț să ne dorim și campionatul”, a afirmat Rotaru.

Patronul Craiovei nu crede în șansele Clinceniului cu FCSB

Patronul Universității Craiova nu are așteptări de la meciul Academica Clinceni – FCSB: ”Încă nu am jucat între noi, primele trei, acolo va fi care pe care. Nu vreau să vorbesc de alte echipe, nu are rost să vorbim de meciul Clinceni – FCSB.

Există o diferență între cele două echipe care te face să te gândești că Academica nu are șanse să încurce FCSB, dar avem speranțe. Nu le cerem jucătorilor să intre pe teren și să demonstreze că Becali nu are dreptate când ne-a exclus din lupta la titlu, noi suntem noi și trebuie să jucăm pentru Craiova”.

Oltenii ar putea să refuze să dea jucători la JO

În încheiere, Mihai Rotaru a pus tunurile și pe conducătorii federației: ”FRF trebuie să asigure un climat adecvat, pentru că Jocurile Olimpice vor fi cu o lună înainte de începerea sezonului viitor când echipele merg în pregătire. Ori la acest moment noi nu știm care va fi situația cu regula U21.

În aceste condiții este greu să spunem acum dacă vom lăsa jucători la Tokyo. Cu această regulă ne batem joc de mulți jucători care doar stau în preajma primei echipe în loc să joace la nivelul lor sau la alte formații.

Am cerut renunțarea la al doilea jucător U21, dar la FRF dacă s-a plecat pe o linie nu se mai uită stânga, dreapta. Pe Baiaram l-am sacrificat un an de zile, sezonul precedent, pentru a sta în umbra lui Mihăilă. Dacă s-ar scoate această regulă ne-am uita altfel la naționala olimpică și am putea să-i lăsăm mai ușor pe jucători să meargă acolo”.