Mihai Rotaru, prima reacție după scandalul sexual Devis Mangia – Răzvan Popa: „Nu comentez o mizerie. Dați un mail la club”

Mama lui Răzvan Popa a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre cum a fost în perioada în care era la Universitatea Craiova.

Reacția lui Mihai Rotaru după dezvăluirile mamei lui Răzvan Popa: „O să vă anunțe colegii mei”

Mama fotbalistului l-a acuzat pe patronul Universității Craiova că i-a luat apărarea antrenorului și că a spus că s-a simțit jignită de modul în care acesta a reacționat la acel moment.

Mihai Rotaru a refuzat să comenteze prea mult pe seama acestui subiect și a transmis un mesaj scurt: „Dacă o să avem un punct de vedere o să-l punem pe site-ul oficial al clubului. Nu pot să vă spun dacă va exista acest punct de vedere. O să vă anunțe colegii mei. Dați un mail la departamentul de presă al Universității Craiova și o să vă răspundă”, a declarat Mihai Rotaru pentru .

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a comentat și el pe marginea acestui subiect însă nu a vrut să intre în prea multe detalii: „Nu vreau să vorbesc, nu fac comentarii. Nu intru în polemici din astea. Într-adevăr, m-a sunat Gigi Becali să se intereseze de Devis Mangia, dar i-am spus că nu știu exact pentru ce și-a dat demisia de la noi. Am aflat ulterior ce s-a întâmplat.

Oficialul „leilor” a explicat și cum s-a luat decizia ca italianul să plece de la Universitatea Craiova: „Nu mă intersează pe mine ce face Mangia. Mangia și-a dat demisia. După ce a avut discuții cu domnul Rotaru s-a ajuns la concluzia că trebuie să plece”, a mai spus Cârțu pentru sursa citată.

Ce acuze i-a adus mama lui Răzvan Popa patronului Universității Craiova: „Îmi răsună cuvintele lui Rotaru”

Mama lui Răzvan Popa a dezvăluit cum au decurs discuțiile cu Mihai Rotaru după ce a aflat că Răzvan Popa a fost hărțuit sexual de Devis Mangia: „Rotaru era plecat în Barcelona și nu era disponibil. Nu puteam să lăsăm lucrurile așa. A ieșit că el e mincinos. A fost cireașa de tort și a părăsit Craiova. Nu s-a vorbit nimic de incidentul din vestiar. Nu a spus absolut nimic Rotaru, doar că i se trage de la faptul că a plecat de la echipă”.

Ba mai mult, a fost și o anumită reacție care a deranjat-o profund pe mama fundașului central: „Îmi răsună cuvintele lui Rotaru: Cu Răzvan nu avem ce să facem. I se trage de la faptul că a plecat de la echipă. A zis că nu înțelege pentru că antrenorul îl aprecia foarte mult pe Răzvan”.

Mihai Rotaru ar fi propus ca Răzvan Popa să parte microfon și să îi facă un flagrant lui Devis Mangia: „I-am spus că nu vin pe probleme fotbalistice, ci de familie. Foarte drăguț domnul Rotaru. A zis că vine el la București, însă eu am spus că vin la Craiova, I-am explicat tot lui Rotaru și am spus fără perdea anumite lucruri. Era circumspect și a avut o reacție care m-a deranjat enorm și m-a jignit. Trebuia să spună atunci când juca, nu acum că nu joacă. Cum să spui așa ceva? ‘Îl mufam! Cablat, fire pe el!’. Apoi am înțeles ce voia să zică”.

Patronul Universității Craiova a explicat că nu știa nimic „El a spus că nu a văzut nimic scris și nu știa nimic despre trecutul lui Mangia. Că el verifică deobicei jucătorii de droguri, pariuri și antrenorii. Dintr-odată a început să vorbească de incidentul din vestiar. A început să existe și acel incident.

Vorbeam unii peste alții și eram foarte agitați. I-am spus că nu lăsăm lucrurile așa și le vom dezvălui. A spus să îl ținem la curent cu tot și că vrea să se întâlnească cu Răzvan în particular și cu noi încă o dată”.