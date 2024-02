Mihai Rotaru, replică acidă pentru MM Stoica: ”Ai avut greșeli, dar în favoarea ta”

Oficialul liderului din SuperLiga este de părere că echipa pregătită de Elias Charalambous dacă nu ar fi existat erorile de arbitraj ale lui Ovidiu Hațegan.

Mihai Rotaru, răspuns vehement pentru MM Stoica

Oficialul vicecampioanei României a dat ca exemplu partida cu Universitatea Craiova, unde victoria lui FCSB a fost clară, 3-0. Mihai Stoica susține că în acea întâlnire arbitrajul a fost unul corect și fără probleme, motiv pentru care ”roș-albaștrii” s-au impus fără bătăi de cap.

Afirmațiile lui MM Stoica l-au deranjat teribil pe Mihai Rotaru, care i-a dat o replică pe măsură oficialului FCSB. Patronul oltenilor a amintit faptul că liderul din SuperLiga a câștigat în Bănie, la finalul lunii ianuarie, după ce a deschis scorul dintr-un penalty inexistent.

”La Botoșani am avut posesie de 80%, dar am avut un gol primit dintr-un ofsaid de 3 metri, la care sunt de acord că VAR-ul nu mai avea cum să intervină. Dar în faza inițială trebuia să vezi un ofsaid de 3 metri. Am avut două penalty-uri clare și un roșu la Șeroni.

Am văzut că domnul MM Stoica a spus că dacă nu aveau greșeli de arbitraj ar fi câștigat cu 3-0 și la Cluj. Ai avut greșeli la Craiova, dar în favoarea ta, pentru că ăla nu a fost henț la Zajkov. Un penalty inexistent în minutul 48”, a declarat Rotaru, la .

Penalty cu VAR primit de FCSB la Craiova

În minutul 45+3 al meciului Universitatea Craiova – FCSB 0-3, Adrian Șut a centrat în careu, iar Darius Olaru a prelungit mingea până la Florinel Coman. Șutul ”șeptarului” a fost , iar apoi Laurențiu Popescu a prins mingea după mai multe ezitări.

În primă fază, Marcel Bîrsan a lăsat jocul să continue, însă faza controversată a fost analizată în camera VAR de Cătălin Popa și asistentul Mircea Grigoriu. După mai multe minute de analiză, ”centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza.

În cele din urmă, Bîrsan a dictat lovitură de la 11 metri, iar Darius Olaru a înscris cu o execuție spectaculoasă. Oltenii au protestat vehement, susținând că mingea a sărit în mâna lui Zajkov dintr-o contră.

Contactat de FANATIK, Ion Crăciunescu a susținut că arbitrul, cu ajutorul VAR, a luat decizia corectă de a acorda lovitură de la 11 metri. Fostul mare arbitru a precizat că mâna lui Zajkov se afla într-o poziție nefirească.