Mihai Stoica a tras concluziile după România – Belarus 2-1: „Cred că am câștigat un fundaș!”. Ce jucător de la FCSB propune la națională: „Nu are cum să nu fie titular”

Managerul general al vicecampioanei României îl propune pe Florinel Coman pentru următoarele meciuri ale echipei naționale, spunând că fotbalistul FCSB-ului se pregătește exemplar și că roadele muncii sale au început să se vadă pe teren.

Mihai Stoica a tras concluziile după România – Belarus

Mihai Stoica a tras concluziile după victoria , lăudându-l pe Radu Drăgușin, despre care spune că este un mare câștig pentru „tricolori”: „Opruț a încercat, dar la gol, în opinia mea, are o mare parte de vină. Trebuia să facă un pas și era ofsaid, dar asta vine cu experiența.

Eu cred că l-am câștigat pe Drăgușin, eu îl văd un stoper destul de echilibrat. Cu fizicul lui dacă avea și viteză și un control al mingii foarte bun, ar fi fost poate unul dintre cei mai buni fundași din lume.

Eu cred că e un câștig pentru echipa națională. Eu consider că împotriva Elveției trebuie să jucăm cu trei fundași centrali și cu doi mijlocași defensivi agresivi”.

„Mi-a plăcut Drăgușin. Stanciu a deschis scorul și nu prea văd echipa națională fără Stanciu. În rest, e foarte greu să discuți pentru că ultima impresie contează. Am terminat în genunchi, am tras de timp, dar măcar am obținut șase puncte.

Noi avem trei bile albe: rezultatele noastre, rezultatele lor și programarea. Am plecat glonț ca rezultate, nu ca joc, dar măcar avem punctele. Trebuie să jucăm cu cap de-acum înainte”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Coman poate fi titular la următoarele meciuri ale naționalei!”

și l-a propus titular pe Florinel Coman la următoarele meciuri ale echipei naționale: „Titular la următoarele meciuri ale naționale eu sunt convins că va fi Coman.

La cum se antrenează acum, la cum a jucat în ultima vreme, nu are cum să nu fie titular la echipa națională. E drept, să vedem cum va juca și în următoarele meciuri la noi. E încă o soluție pentru echipa națională”.

„La faza asta nu ai nicio scuză, trebuie să te uiți, faci pasul, nu faci pasul. Nu merge așa, nici cu Belarus nu merge așa. Am terminat urât de tot meciul, acum încercăm să părem mulțumiți că am luat șase puncte, dar victoria a fost urâtă pentru final.

Din minutul 75 trebuie să îți pui întrebări tu ca selecționer. Să nu-i luăm de proși pe kosovari, că s-ar putea să avem probleme mari cu ei, chiar dacă au remizat cu Andorra”, a mai spus Mihai Stoica.