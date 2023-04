Mihai Stoica, despre cum l-a convins pe Gigi Becali să aducă antrenor străin la FCSB: „Am fost surprins când am primit undă verde pentru Charalambous”. Video

Mihai Stoica și Elias Charalambous au susținut prima conferință de presă la FCSB, înainte de meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Managerul general al FCSB i-a făcut portretul cipriotului, adus prin impresarul lui Oleg Protasov.

Mihai Stoica a explicat cum a ajuns Elias Charalambous la FCSB: „Aceeași filieră ca în 2004”

Managerul general al FCSB a spus cum a ajuns Elias Charalambous antrenorul FCSB-ului: „Am urmat aceeași filieră ca în 2005 când l-am adus pe Oleg Protasov. Am puțini oameni în care am încredere în fotbalul european, dar în impresarul lui grec am mare încredere.

Prin el l-am adus și pe Protasov. E un apropiat al lui Răzvan Lucescu. Am avut o listă mai lungă, dar eu am preferat un antrenor străin”.

și e convins că este una inspirată: „Eram sigur că Gigi va accepta, sunt foarte mulțumit că s-a ajuns la Elias. Am mare încredere, pare că este de aici de când a intrat în vestiar. A fost o surpriză când am aflat că avem verde pentru a discuta cu el. Are experiență ca jucător, multe jocuri internaționale”.

Pe cine a avut ca mentori noul antrenor al FCSB

Oficialul FCSB e de părere că Elias Charalambous poate ajuta FCSB enorm: „Cipru are deja coeficient peste al Greciei, nivelul este mult superior nouă. Kokorin joacă în Cipru, am aflat cu surprindere. Faptul că printre mentorii pe care i-a avut Elias în carieră sunt nume ca Fernando Santos sau Iraola, contează foarte mult. Unul dintre mentorii lui Iraola a fost Marcelo Bielsa. Mărturisesc că nu mă așteptam să vină atât de bine pregătit”.

Mihai Stoica a ținut însă să sublinieze că Mihai Pintilii va avea în continuare un cuvânt greu de spus: „Am convingerea că echipa se va exprima bine. Pinti rămâne un membru foarte important al staff-ului. Din vară va face un alt pas spre licența Pro, ca lucrurile să intre în normalitate. Chiar dacă pentru mine n-a fost normalitate schimbarea de regulament în timpul competiției”.

Managerul general al FCSB a vorbit despre legătura specială pe care o are cu fostul mijlocaș al FCSB: „Eu am peste 30 de ani de carieră și am lucrat cu foarte mulți jucători și antrenori, însă la Pintilii am ținut enorm. De-asta am insistat să rămână cu noi, pentru că este un băiat admirabil, un om care are o dulceață cum nu am mai întâlnit”.

Mihai Stoica știe cât de important este Mihai Pintilii pentru FCSB: „El va rămâne cu noi”

Mihai Stoica consideră că Mihai Pintilii este un om indispensabil la FCSB și va continua mulți ani de acum înainte: „Știți genul ăla de om cu care te întâlnești și îți face ziua mai frumoasă? Eu nu văd FCSB fără Pintili, indiferent în ce calitate. Acum va fi antrenor secund. Când va obține licența Pro, care se obține mai greu decât orice diplomă în țara asta, el va rămâne cu noi”.

, Mihai Stoica a comentat scurt: „Comentez că e o primă victorie și o să îl citez pe nea Imi: Victoriile aduc victorii”.

Stoica a avut și câteva scurte „înțepături” la adresa Rapidului, după egalul cu Farul: „Rezultatul mi-a convenit. Dar aș fi vrut un alt rezultat, dar era aproape imposibil de realizat. Doar dacă ar fi marcat Dugandzic golul doi, dar era prea mult. Pot să spun că mi-a sărit un pic inima din piept și Horațiu Moldovan a avut o super intervenție la șutul lui Sali. Cred că noi putem să câștigăm campionatul”.