Mihai Stoica, dezvăluiri în direct: ”Gigi mereu a dictat la echipă. Nici Gâlcă nu a scăpat”

Mihai Stoica: ”Gigi Becali a dictat la echipă de 20 de ani”

Mihai Stoica a vorbit despre implicarea Gigi Becali la echipă în această perioadă bună pentru clubul roș-albaștru. Totodată, acesta a dezvăluit că nici Costel Gâlcă nu a scăpat de comenzile patronului în perioada în care o antrena pe FCSB.

”Gigi Becali a dictat la echipă de 20 de ani. Toți antrenorii care au fost au primit aceeși lecție. Nu eram la club, dar știu că s-a băgat și peste Costel Gâlcă. Le-a dictat de unde era. Acum sunt eu și mai discută cu mine. Când nu eram eu, dicta direct”, a declarat Mihai Stoica la .

Costel Gâlcă nu dorește să o mai antreneze pe FCSB

: „Fiecare antrenor acceptă ce vrea, dar știm foarte bine ce se întâmplă în România la mai multe echipe. Unii au influență asupra jucătorilor mai mare decât antrenorul. Am mai vorbit cu echipe în trecut, dar nu a fost să fie. Poate pe viitor.

Eu am spus că dacă cineva mă dorește sunt dispus să mă întorc. Nu însă oricum și în orice condiții. Nu am mai vorbit cu Gigi Becali. Nu avem legături. Eu la FCSB e imposibil să mă mai întorc. Am mai spus-o”.

Plecarea lui Andrea Compagno de la FCSB, incertă

Compagno nu a semnat încă un contract cu una dintre echipele care îl doresc, și, conform lui Mihai Stoica, .

”Nu știu nimic despre vreun interes al lui Olympiacos pentru Andrea Compagno. Dacă nu a semnat, nu e o certitudine că pleacă. Oferte are, noi le-am acceptat pe toate. El decide unde merge, dacă merge. Din moment ce nu a semnat, e posibil să și rămână. Eu de unde să știu. El știe”, a declarat Mihai Stoica.

Dorin Rotariu pleacă de la FCSB!

După ce nu a fost luat în cantonamentul din Antalya, . Fotbalistul cu 10 apariții la naționala României nu a mai dorit să continue la formația roș-albastră, mai ales după ce patronul Gigi Becali a declarat public că își dorește să scape de el.

”Am înțeles că Rotariu mâine semnează rezilierea contractului. O să fie jucător liber de contract în timpul perioadei de transferuri din Europa, deci poate să își găsească echipă”, a mai declarat Mihai Stoica.