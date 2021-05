Mihai Stoica insistă că Burcă trebuia eliminat în FCSB – CFR 1-1: „Specialiștii ar trebui să admită că bat câmpii”. Update

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, continuă războiul cu CCA și regulamentele FRF. Într-o postare pe Facebook, oficialul roș-albaștrilor explică de ce Andrei Burcă trebuia eliminat în minutul 17 al meciului FCSB – CFR Cluj, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Mihai Stoica așteaptă să primească scuze de la specialiști: „Ar trebui să admită că bat câmpii”

UPDATE 4 martie, ora 9:14 / Mihai Stoica, managerul general al FCSB, continuă să susțină că Andrei Burcă trebuia eliminat la faza la care s-a dictat penalty în minutul 17, aducând în favoarea sa chiar o declarație a fundașului clujean.

„«Eu sunt vinovat pentru faultul lui Tănase, dar cred că s-a ajuns prea ușor în situația respectivă, știam că scapă unu-la-unu cu Arlauskis dacă nu faultez.»

Asta este declarația lui Burcă. Nu spune că a încercat să joace mingea, pentru că NU A AVUT NICIO INTENȚIE s-o facă. NU PUTEA să joace mingea. Prin urmare, «specialiștii» ar trebui să-mi prezinte scuze și să admită (once again) că au bătut câmpii. Sau poate că cei care plătesc «specialiștii» pentru a le găzdui elucubrațiile în platourile TV ar trebui să realizeze că unii au cam obosit”, a scris Mihai Stoica într-o nouă postare pe Facebook.

ȘTIRE INIȚIALĂ 4 martie, ora 7:50

Meme Stoica a contestat vehement decizia centralului Radu Petrescu de a acorda doar cartonaș galben apărătorului central al campioanei CFR în duelul cu Florin Tănase.

Fotbalistul CFR-ului era în poziție de ultim apărător însă, conform noului regulament, nu se impune eliminarea jucătorului care a faultat decât dacă acesta nu are intenția de a juca mingea. Acesta este și argumentul lui Meme Stoica.

Mihai Stoica vede o conspirație împotriva FCSB. „Părerile specialiștilor, minciuni sfruntate”

Oficialul roș-albaștrilor a făcut un adevărat circ în tribună la faza din minutul 17, în urma căreia FCS a obținut penalty-ul din care Florin Tănase a deschis scorul în disputa cu CFR Cluj.

„E de roșu, bă! I-a luat piciorul! Nu mai avem regulamente?”, i-a transmis Mihai Stoica lui Alexandru Deaconu, observatorul meciului dintre FCSB și CFR Cluj, care a încercat să-l liniștească explicându-i prevederile noului regulament. Meme Stoica nu s-a lăsat și a revenit cu o postare pe Facebook, la miezul nopții.

”Părerile specialiștilor sunt niște minciuni sfruntate. Poate din dorința de a absolvi arbitrul, poate din alte interese sau poate fără interes. Doar antipatie.

Burcă n-are NICIO intenție să joace mingea, îl faultează cinic pe Tănase și Petrescu era OBLIGAT să-l elimine. Nu galben, ci ROȘU. Așa zice regulamentul. Ăla updatat, pe care cred unii că eu nu-l cunosc”, a tunat Meme Stoica, pe Facebook.

Ulterior, oficialul „roș-albaștrilor” a revenit și a lăsat un comentariu la propria postare: ”La 1-0 și 11 vs 10, pățeau ce-au pățit pe Arena Națională. Sau mai rău”, a adăugat Stoica.

„A judecat foarte bine arbitrul, penalty și neacordarea cartonașului roșu. Dacă are intenția să joace mingea, nu se mai dă și eliminare, chiar dacă e ocazie clară de gol. A mai avut oscilații la faulturi, dar decizia majoră a fost corectă” – Ion Crăciunescu, la Digisport.

Mihai Stoica crede că echipa lui ar putea fi dezavantajată de arbitri

Meme Stoica simte că oficialii principalei contracandidate la titlu, CFR Cluj, au declanșat o veritabilă operațiune de influențare a arbitrilor.

Înainte de startul partidei, FANATIK a surprins în exclusivitate un dialog purtat între Alexandru Deaconu și Marius Bilașco, oficialul CFR-ului, la scurt timp după comunicatul în care campioana României a cerut să nu mai fie arbitrată de Ovidiu Hațegan.

În următoarea etapă, prima a returului din play-off, CFR va juca în deplasare, la Academica Clinceni, joi, de la ora 17:00, în vreme ce FCSB se deplasează în nordul Moldovei pentru înfruntarea cu FC Botoșani, tot joi, dar de la 19:45.