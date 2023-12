Mihai Stoica, ironic după CFR – U Cluj 4-0: “Nu mă miră că greşeşte flagrant!”

Managerul general al vicecampioanei României l-a ironizat pe Bogdan Mitrea, spunând că nu este mirat de faptul că fundașul central al „șepcilor roșii” greșește flagrant în meciuri.

Mihai Stoica, ironic după CFR – U Cluj

Mihai Stoica l-a ironizat pe Bogdan Mitrea după victoria : „Nu am văzut cartonașe deloc la U Cluj. A fost un singur cartonaș galben, luat de Bîrligea.

Te aștepți la mult mai multă agresivitate într-un derby. Nu mă miră că Mitrea greșește flagrant la unele faze. Mitrea, când era la Craiova, a avut o evoluție oscilantă cu Farul, în sezonul trecut. El doar cu noi se răzbună.

„Chiar nu înțeleg cum joacă în locul lui Miron. Am văzut cum a jucat U Cluj cu Rapid și mi s-a părut una dintre cele mai tari echipe din campionat. Poate că ăștia sunt ei fără Nistor.

Îmi doresc în play-off echipe care să nu abordeze diferit partidele în funcție de adversar. Dar nu se va întâmpla. Depinde în locul cui ar fi U Cluj în play-off”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Nu e prima dată când MM Stoica îl ironizează pe Bogdan Mitrea

De-a lungul timpului, , amintind de perioada în care a evoluat pentru FCSB: „Am văzut că Mitrea e bucuros şi se răzbună împotriva noastră…

Ok, a marcat, bravo lui dar nu înţeleg ce motiv are de răzbunare. Că pe la noi săracul nu putea să marcheze nici măcar jucător de divizia C când am jucat cu Suceava.

„Am fost foarte bucuros când am aflat că vine la noi, am zis a jucat în Italia, la Ascoli, dar după la noi… săracul… la noi tremura şi la încâlzire. Asta este, ce să faci.

Unii sunt pentru presiune, alţii sunt pentru echipe din ăstea care nici aşa, nici aşa. Dacă erai mare sculă şi te dădea cineva afară, dar când tu… Mă rog..”, a mai spus MM Stoica.