CFR Cluj – U Cluj, în etapa 21 din SuperLiga. Tensiune pe malul Someșului

Meciul CFR Cluj – U Cluj are loc joi, 21 decembrie, cu începere de la ora 19:45, în cadrul etapei a 21-a din SuperLiga. Tocmai în ultima etapă din acest an are loc al doilea episod din campionat dintre cele două echipe din orașul de pe malurile Someșului. CFR Cluj ocupă locul secund, cu 33 de puncte iar studenții au patru puncte mai puțin și sunt pe ultimul loc din play-off.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – U Cluj, în etapa 21 din SuperLiga

se desfășoară joi, 21 decembrie, de la ora 19:45 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în etapa a 21-a din SuperLiga. Este un derby care de-a lungul timpului s-a lăsat, din păcate, cu multe momente regretabile, cu scene de violență foarte serioase.

Din acest motiv nu numai la ora partidei va fi multă poliție, forțele de ordine vor fi serios suplimentate. Nu se va permite vânzarea de băuturi alcoolice în apropierea stadionului și nici în punctele unde se știe că obișnuiesc să se adune suporterii celor două rivale. Orașul va intra în stare de supraveghere cu câteva ore înainte de startul partidei.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – U Cluj

Derby-ul orașului Cluj, CFR – U, se joacă joi, 21 decembrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din orașul de pe Someș în etapa a 21-a din SuperLiga. El va fi transmisă în direct pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Partida o mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE STREAM.

Nici la Cluj joi, 21 decembrie, nu vom avea parte de o vreme prielnică fotbalului. Soarele va fi văzut doar la răsărit și la apus, în rest cerul va fi sub dictatura norilor. Cu toate acestea sunt șanse mici de a ploua sau de a ninge. Maxima zilei va atinge 4 grade la ora amiezii, iar la ora partidei poate rămâne la un grad sau două. Arbitrul partidei este Marian Barbu din Brașov.

Ce absențe sunt în întâlnirea CFR Cluj – U Cluj

Ambii tehnicieni au probleme de lot înaintea derbyului orașului. Pentru victoria este vitală pentru a mai spera că va rămâne pe banca lui CFR pe mai departe. Italianul nu îi are la dispoziție pe Ajeti, cel mai bun fundaș central, Cristi Manea, Bîrligea, Mogoș (din acest motiv ca fundaș dreapta ar putea fi folosit cel stânga israelian Ziv Morgan).

Dar nici Ioan Ovidiu Sabău nu stă foarte bine. Tot ca improvizație, atacantul Alex Chipciu va fi folosit ca fundaș dreapta. Și aici lipsește cel mai bun fundaș central, Masoero, dar de departe cea mai mare pierdere este a VIP-ului echipei,

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – U Cluj

CFR Cluj nu a mai câștigat un meci de opt partide, dar pentru casele de pariuri rămâne favorită la o cotă de 1,90. Pentru a lua revanșa după acel senzațional 4-3 din tur de pe Cluj Arena, oamenii lui Ioan Ovidiu Sabău au cota de 4,40. Șansă dublă „1X” e aproape modică – 1,25, iar șansă dublă „X2” ajunge la 1,75. Gol marcat de CFR e cotat 1,22, iar gol pentru U 1,45.

Cele două echipei nu s-au mai întâlnit de multă vreme în prima divizie, pentru că U Cluj a fost ani de zile în eșalonul secund. În tur, a fost acel meci de poveste cu șapte goluri, iar ultima victorie a celor de la U datează din anii de dinainte de căderea „Șepcilor Roșii”, în 2014.