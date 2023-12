Mihai Stoica l-a surprins total pe Dumitru Dragomir: „Nu știu ce s-a întâmplat”

Mihai Stoica nu îl poate tempera pe Gigi Becali, însă . Cu toate acestea, nu mai este la fel de vocal cum era înainte, lucru observat de Dumitru Dragomir.

Mihai Stoica, schimbare de atitudine la 180 de grade: „A lăsat-o moale. Nu mai combate”

despre relația cu Mihai Stoica: „Eu am avut contre cu MM-ul. Nu suntem cei mai buni prieteni. Bă, dar e conducător. Afară de asta, vreau să spun că de când s-a dus la televizor a lăsat-o moale”.

Fostul președinte al LPF a sesizat o schimbare în discursul managerului general al FCSB: „Nu mai combate. Nu știu ce s-a întâmplat. Ori Gigi i-a pus stop, ori televiziunea i-a zis: Alo, las-o moale. Nu mai e combativ”.

Mitică Dragomir consideră că el și Valeriu Argăseală, președintele FCSB, sunt total diferiți: „Pe el îl recomanda caracterul arțăgos al lui. El era total nemulțumit, ceea ce să știi că nu făcea rău, nu juca rău. El a luat tactica lui Argăseală. Lui nu-i prinde bine să fie arțăgos. El un timp respectuos, elegant”.

Dumitru Dragomir îl felicită că pe patronul FCSB că i-a păstrat pe Meme și Argăseală: „Gigi a fost isteț când a luat unul… cum sunt eu cu fii-miu. Eu sunt fiara și el este echilibrul în dulceață:

‘Tati, lasă-l pe-ălă în pace. Tati, te rog nu fă așa. Tati, cum să-i ceri ăluia atâta? Cum să faci așa?’. El e bunătatea și eu sunt fiara”, a mai explicat sugestiv fostul conducător al fotbalului românesc.

Antrenorul refuzat de managerul general al FCSB

Gigi Becali a vrut să îl pună antrenor la FCSB pe Dan Alexa, însă Mihai Stoica s-a opus: „Nu am avut contractul pe masă. E prea mult spus. Am avut discuții foarte serioase, chiar m-am gândit să accept. Mie mi-a plăcut ce am discutat. Am vorbit, dânsul a vrut să mă cunoască, am discutat foarte mult, i-a plăcut foarte mult de mine. În acel moment, din ce am înțeles, s-a opus MM Stoica.

Cam asta a fost. Aș fi acceptat să vin, mi-a plăcut foarte mult discuția cu Gigi, cum a dus discuția, cum a pus problema. Îți spun ceva. Este foarte greu să-l schimbe cineva pe Gigi Becali. Trebuie să fii nebun să crezi asta. Edi Iordănescu a avut contract clar… Eu nu îi port ranchiună lui MM”, a declarat fostul antrenor al lui FC Botoșani.

