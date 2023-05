Mihai Stoica, la pământ după ce FCSB a pierdut titlul: „Nu știu cum am ajuns acasă de la Constanța. Toată săptămâna nu am putut ieși din cameră!”

Oficialul vicecampioanei României a găsit o similitudine între meciul cu Farul și celebrul meci cu Middlesbrough, din semifinalele Cupei UEFA, spunând că jucătorilor le-a fost teamă de performanță.

Mihai Stoica, la pământ după ce FCSB a pierdut titlul

Mihai Stoica a fost la pământ după ce FCSB a pierdut titlul și a spus că nu își aduce aminte cum a ajuns acasă de la Constanța, imediat după meciul cu Farul, așa cum FANATIK.

„Nu am putut să vin aici, nu puteam să ies din cameră. N-am nicio amintire cum am ajuns acasă. Am condus de la Constanța și nici nu știu cum am ajuns. La Middlesbrough mă rugam să marcăm că simțeam că nu e bine. Acum, speram să intrăm în pauză cu 2-0 și n-am intrat, s-a ales praful.

Nu meritam! Am jucat împotriva unei echipe unde Alibec nu juca, aveau doi jucători de 17 ani, talentați, dar de 17 ani. Iar noi nu am putut să conservăm un 2-0 venit din nimic. Noi nu ne-am prezentat cum trebuie”.

„A intervenit în pauză, cum s-a întâmplat și la Middlesbrough, o teamă de succes. M-am enervat pentru că asta am crezut că se va întâmpla în cazul lor. E meritul lui Gică Hagi!

Din toată inima spun că Farul merită titlul! Marți i-am scris lui Gică Popescu mesaj de felicitare. Meciul cu Rapid n-a avut istoric. Singura chestie care n-a fost ok a fost eliminarea lui Octavian Popescu, sancționat corect de Colțescu.

Ce s-a întâmplat după m-a întârit! Mă refer la Dortmund, de exemplu. Noi n-am arătat bine nici în prima repriză, Coman a arătat bine, Compagno și el, dar noi nu am arătat bine nici în prima repriză”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Ne-a fost frică și ne-am cam făcut de râs!”

„Gigi are demult o teamă de galbene. Dar nu există nicio scuză. A ieșit Tamm, a intrat Cristea. A intrat Cordea, unul dintre protagoniștii primei părți a campionatului la noi.

Coman e unul dintre liderii echipei, nu se pune problema să fie supărat. Ne-a fost frică și ne-am cam făcut de râs! La fotbal nu știi niciodată ce s-ar putea întâmpla”, a c .

„Suntem echipa care din 2003, de când a preluat-o Gigi, avem 20 de ani neîntrerupt prezențe în cupele europene. E o performanță pe care nu știu cine o mai atinge”, a mai spus Mihai Stoica.